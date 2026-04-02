國防780億因總預算未審卡關　含18套海馬士交運等逾600計畫受影響

▲國防部主計局歲計處處長嚴明德少將 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算卡關至今（2日）217天，國防部開記者會，盼立法院通過相關年度國防預算。國防部指出，排除人員維持等法律義務支出核實支應外，今年度國防部預算約780億元、超過600個計畫案項在總預算未通過下無法執行，影響裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等，包括第二梯次的18套海馬士，恐影響其交運期程。

國防部2日舉辦記者會說明今年漢光演習電腦兵推規劃及今年度總預算未通過對國防的影響。就預算方面，國防部主計局歲計處處長嚴明德少將指出，今年度國防部歲出預算編列5614億元，較去年度增加875億元，排除人員維持等法律義務支出核實支應外，將有21％、約780億元在總預算未通過下無法執行，影響裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等，主要受影響層面有「嚇阻戰力」、「不對稱戰力」、「保護戰鬥人員」及「官兵照護」等4項。

嚇阻戰力方面，嚴明德說，中共由訓轉演、由演轉戰可能性大幅提高，為因應情勢，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，主要受影響「海馬士多管火箭系統（34億元，以下皆為受影響金額）」、「魚叉飛彈防衛海岸防衛系統（50億元）」、「F-16V作戰支援萊艙暨武器彈藥籌購（31億元）」、「幻象戰機等7型戰零附件戰備存量（50億元）」等案共200億元。

嚴明德解釋，海馬士今年度編列75億元，較去年度增加34億元，目前進度正常，但下半年為交裝高峰，未如期支付款項，恐衍生廠商延遲交貨風險；魚叉飛彈，今年度編列300億元，依預算法規定，支用上限以上年度251億元為限，受影響額度為50億元；F-16V部分，今年度編列46億，依預算法規定，支用上限以上年度15億元為限，受影響額度為31億元。

不對稱戰力方面，嚴明德表示，受影響計415億元，包括「標槍飛彈籌補案（18億元）」、「刺針飛彈採購案（10億元）」、「HADR TPS-75V雷達換裝（14億元）」、「戰管新型機動雷達換裝（12億元）」、「戰術數據鏈路暨連戰指管系統（31億元）」、「開發無人機產業園區（4億元）」、「左營二港口擴建工程（31億元）」、「清泉崗基地防護機庫構建（19億元）」

另外，保護戰鬥人員部分既有88億元，包括「戰鬥個裝（9億元）」「F-16型機後訓練（11億元）」、「14天擴編動員（6億元）」；照顧官兵方面計有43億元，包含「調增基層部隊定額業務費（4億元）」、「各單位人員營舍修繕（7億元）」、「噪音補助費（1億元）」。

對於上述4項受影響計畫的金額總計746億元，與780億元有34億元落差的原因，嚴明德說，780億元總計影響的案項逾600項；34億元中最重要是有關國防部所屬單位預算裡，為因應臨急事件，編列第一預備金28億元，其中各單位設施維護、清運等外力清潔人力，大約6億元。

針對年度預算有海馬士與標槍飛彈，特別預算也有相關新案，陸軍參謀長陳建義表示，海馬士在特別預算是購買82套，公務預算是原本編列的29套，其中11套已完成交運，另外18套及附屬彈藥會在今年至明年交運，所以公務預算方面，今年較去年增加34億元，就是因應後續18套的海馬士加運，所以如果公務預算不能審議，就會影響第二梯交運的期程。