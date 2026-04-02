　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防780億因總預算未審卡關　含18套海馬士交運等逾600計畫受影響

▲嚴明德▼國防部「漢光42號電腦兵推規劃、總預算未審對國防影響」記者會-嚴明德 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國防部主計局歲計處處長嚴明德少將 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算卡關至今（2日）217天，國防部開記者會，盼立法院通過相關年度國防預算。國防部指出，排除人員維持等法律義務支出核實支應外，今年度國防部預算約780億元、超過600個計畫案項在總預算未通過下無法執行，影響裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等，包括第二梯次的18套海馬士，恐影響其交運期程。

國防部2日舉辦記者會說明今年漢光演習電腦兵推規劃及今年度總預算未通過對國防的影響。就預算方面，國防部主計局歲計處處長嚴明德少將指出，今年度國防部歲出預算編列5614億元，較去年度增加875億元，排除人員維持等法律義務支出核實支應外，將有21％、約780億元在總預算未通過下無法執行，影響裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等，主要受影響層面有「嚇阻戰力」、「不對稱戰力」、「保護戰鬥人員」及「官兵照護」等4項。

嚇阻戰力方面，嚴明德說，中共由訓轉演、由演轉戰可能性大幅提高，為因應情勢，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，主要受影響「海馬士多管火箭系統（34億元，以下皆為受影響金額）」、「魚叉飛彈防衛海岸防衛系統（50億元）」、「F-16V作戰支援萊艙暨武器彈藥籌購（31億元）」、「幻象戰機等7型戰零附件戰備存量（50億元）」等案共200億元。

嚴明德解釋，海馬士今年度編列75億元，較去年度增加34億元，目前進度正常，但下半年為交裝高峰，未如期支付款項，恐衍生廠商延遲交貨風險；魚叉飛彈，今年度編列300億元，依預算法規定，支用上限以上年度251億元為限，受影響額度為50億元；F-16V部分，今年度編列46億，依預算法規定，支用上限以上年度15億元為限，受影響額度為31億元。

不對稱戰力方面，嚴明德表示，受影響計415億元，包括「標槍飛彈籌補案（18億元）」、「刺針飛彈採購案（10億元）」、「HADR TPS-75V雷達換裝（14億元）」、「戰管新型機動雷達換裝（12億元）」、「戰術數據鏈路暨連戰指管系統（31億元）」、「開發無人機產業園區（4億元）」、「左營二港口擴建工程（31億元）」、「清泉崗基地防護機庫構建（19億元）」

另外，保護戰鬥人員部分既有88億元，包括「戰鬥個裝（9億元）」「F-16型機後訓練（11億元）」、「14天擴編動員（6億元）」；照顧官兵方面計有43億元，包含「調增基層部隊定額業務費（4億元）」、「各單位人員營舍修繕（7億元）」、「噪音補助費（1億元）」。

對於上述4項受影響計畫的金額總計746億元，與780億元有34億元落差的原因，嚴明德說，780億元總計影響的案項逾600項；34億元中最重要是有關國防部所屬單位預算裡，為因應臨急事件，編列第一預備金28億元，其中各單位設施維護、清運等外力清潔人力，大約6億元。

針對年度預算有海馬士與標槍飛彈，特別預算也有相關新案，陸軍參謀長陳建義表示，海馬士在特別預算是購買82套，公務預算是原本編列的29套，其中11套已完成交運，另外18套及附屬彈藥會在今年至明年交運，所以公務預算方面，今年較去年增加34億元，就是因應後續18套的海馬士加運，所以如果公務預算不能審議，就會影響第二梯交運的期程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌　日韓股收小紅

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

更多熱門

相關新聞

金防部大隊長涉運毒進營區　陸軍：將汰除並由專案編組擴大調查

金防部大隊長涉運毒進營區　陸軍：將汰除並由專案編組擴大調查

陸軍金防部金門守備大隊何姓上校大隊長涉嫌用包裹，郵寄毒品到金門販售，除目前被司法偵辦外，也被調離現職並停職。陸軍今（2日）表示，會依「刑懲併行」原則來檢討予以汰除、依法究辦，絕不寬貸；至於是否有其他人的在營區內或其他同袍涉案，陸軍也做全面擴大的專案編組來調查和釐清。

避免影響選舉！藍營擬審總預算　綠委讚迷途知返：希望不是愚人節笑話

避免影響選舉！藍營擬審總預算　綠委讚迷途知返：希望不是愚人節笑話

幕後／多名國民黨立委盼審總預算　藍黨團擬最快4/10付委

幕後／多名國民黨立委盼審總預算　藍黨團擬最快4/10付委

總預算卡關第216天　賴清德遺憾：盼各黨能以國家社稷為重

總預算卡關第216天　賴清德遺憾：盼各黨能以國家社稷為重

鄭麗文稱「鄭習會」後願見賴清德　前府發言人：應接球！主動殺球

鄭麗文稱「鄭習會」後願見賴清德　前府發言人：應接球！主動殺球

關鍵字：

國防部總預算國防預算海馬士

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面