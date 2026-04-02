故宮南院「TEAM KIDS」童樂會登場　12歲以下兒童同行全家免費

▲故宮南院兒童節特別活動「TEAM KIDS」親子同樂四天不停歇。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

快樂的兒童節連假即將展開，故宮南部院區特別為親子家庭打造一場「智、仁、勇、美」兼具的藝術冒險！自 115 年 4 月 3 日起至 4 月 6 日，故宮南院連續四天不休館，推出「故宮南院童樂會—TEAM KIDS」兒童節特別活動。為回饋觀眾，凡活動期間與一名 12 歲以下兒童（103 年 4 月 3 日後出生）同行，全家人皆享有免費參觀故宮南院的專屬優惠！

故宮南院今（2）日由黃永泰副院長與嘉科實小、六腳國小及蒜頭國小共 200 名師生共同揭開序幕。本次活動以「地緣政治的國際萬象」特展為核心，將看似嚴肅的國際交流歷史，轉化為孩子易懂的尋寶旅程。連假期間共規劃 96 場次活動，包含「故宮尋寶圖」任務、拼貼與摺紙工作坊，以及吉祥物哈奴曼與小翠的驚喜現身。

活動視覺靈感取材自館藏名作，如《明人瑞應圖》的長頸鹿、《西番貢獅圖》的獅子及《崔北・翎毛圖》的鵪鶉與螃蟹，這些古畫中的動物化身為「TEAM KIDS」探險隊員，引領孩子穿梭於展廳。除了靜態賞析，現場更有「Rody 騎手」活動，讓孩子透過跳跳馬認識青銅文物「犧尊」，以及結合魔術、氣球、特技的「南院童歡會」，讓博物館變成充滿歡笑的樂園。



除了豐富的動態活動，人氣至寶〈翠玉白菜〉目前正於「人氣國寶展」展出中，搭配「地緣政治」特展，提供親子深度文化洗禮。故宮南院誠摯邀請家長帶著孩子組成最強「TEAM KIDS」，在探索與解謎中創造難忘的連假回憶。詳細活動資訊請至官網或臉書粉絲專頁查詢。