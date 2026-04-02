1人4500元！日料名店淪「鬼故事天花板」　師傅醉捏「暗黑壽司」

▲板前師傅喝到爛醉無法捏壽司，最後由女員工接手料理。（翻攝自google評論區）

圖文／鏡週刊

台北市中山區1家主打日本漁獲、每人收費高達4,500元的「預約困難」日式料理店，昨（1）日驚傳嚴重的服務脫序與衛生爭議。有消費者爆料，昨夜前往用餐時，主理師傅竟疑似在出餐前就已喝醉，不僅眼神渙散、胡言亂語，更因手部顫抖導致壽司捏不起來、料魚散落，種種不敬業行為被消費者痛批為「愚人節饗魘」。

根據受害民眾描述，當天甫進店門便察覺異樣，師傅在料理過程中不斷對客人進行莫名其妙的「cue」與言語冒犯，反覆質問客人「是不是生氣了」，完全無視客人要求其專心料理的請求。更令現場顧客傻眼的是，該名師傅即便已出現明顯醉態，仍持續追酒，甚至伸手搶奪客人的酒來喝，最後連刀都拿不穩。

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▲師傅喝到忘我，甚至跟客人搶酒。（翻攝自google評論區）

▲師傅喝醉連魚料都拿不穩。（翻攝自google評論區）

民眾表示，當時基於好奇吃下這款被「揉捏許久」的壽司，口感卻是又酸、又鹹且質地黏稠，味道令人作嘔，最終是由一旁的女性員工看不下去才接手後續料理。

事件曝光後引發網路熱議，大批網友湧入該店Google地圖留下1星負評，將店名戲稱為「鬍渣師傅醉醺醺」。除了醉酒失態，網友更翻出影片中的衛生死角，控訴店內盛裝醋飯的飯桶邊緣竟已發霉，且師傅在處理食材時不自覺用手抓頭髮、隨意亂摸後又接觸飯團，甚至發生海膽盒直接疊放在客人食盤上的離譜行徑。此外，臨危授命接手的女性員工也被指出未更換工作手套便直接捏製壽司，顯示全店衛生管理意識幾近於零。

▲顧客受氣發文被貼到評論區，網友狂刷1星求避雷。（翻攝自google評論區）

▲網友質疑該名店盛裝醋飯的飯桶邊緣已發霉，很可能有食安疑慮。（翻攝自google評論區）

面對如此混亂的用餐體驗，當事人感到非常失望與憤怒，直言該店名氣不小且收費高昂，師傅身為專業職人，行為卻如此不自重、不自愛，不僅在板前出洋相，更是對自身職業的糟蹋與對客人的極大冒犯。

更有疑似前同事的網友出面加碼爆料，指稱該師傅平時工作態度便不理想。目前這起「崩壞的無菜單料理」事件已在餐飲圈掀起軒然大波，也讓該店家品牌形象瞬間跌入谷底。

▲店家因壽司師傅喝醉被改名。（翻攝自google評論區）



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