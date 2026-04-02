逛好市多「小心這隻龍」！爸媽哀嚎：小孩看到就不想走

▲好市多一款現場展示的機械恐龍滑行車意外爆紅。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

圖文／鏡週刊

清明、兒童節連假到來前夕，有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，一款現場展示的機械恐龍滑行車意外爆紅，吸引大批親子圍觀，小朋友爭相試玩，不少家長與孩子在現場「討價還價」，小朋友甚至直接許願：「今年生日、聖誕節禮物都可以不要，只想要兒童節這隻恐龍。」

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▲小朋友看到這隻恐龍都不想走了。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

貼文一出引發共鳴，不少網友表示，自家孩子同樣被該款玩具吸引，「看到就不想走」，甚至已有不少家庭提前入手。除了機械恐龍外，玩具車與兒童書展也帶動另一波買氣。

除了兒童節帶動的消費需求外，清明節應景採購同樣明顯。餅乾、零食及祭祀用鮮花成為熱門品項，也有民眾關心是否販售春捲或春捲皮等節慶食品。整體而言，雙節效應疊加使賣場人潮明顯升溫。

有網友形容，連假前和連假中去好市多如同戰爭，從上周開始人潮便持續湧現；還有人認為，之前「黑五購物節」才算可怕。但普遍感受是賣場幾乎「隨時都很多人」。其中，試吃區在尖峰時段更被稱為「最煎熬的排隊熱點」。



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