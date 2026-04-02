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台大研發「矽光子」感測可燃氣體外洩　預防高雄氣爆事件重演

▲▼台大團隊研發矽光子長波紅外感測器，室溫即時感測可燃與高氣爆風險氣體。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大團隊研發出矽光子長波紅外感測器，室溫即時感測可燃與高氣爆風險氣體。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2014年高雄氣爆事件釀成重大傷亡，主因之一是無法即時辨識外洩氣體丙烯（C3H6）的種類與位置。台大團隊成功研發出矽光子長波紅外氣體感測技術，在室溫下可即時感測可燃與高氣爆風險氣體，包括丙烯與甲烷（CH4），透過及早發出警示，為民眾與城市安全把關。

由台大材料系特聘教授陳學禮研究團隊與台灣半導體研究中心賴宇紳、陳仕鴻研究員合作，成功研發出可在室溫運作的矽光子長波紅外氣體感測技術。該裝置透過紅外光指紋區中的特徵吸收訊號，精準感測與辨識可燃氣體丙烯與甲烷，並具高選擇性與即時偵測能力，研究成果日前發表於重要國際期刊《Journal of Hazardous Materials》。

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陳學禮表示，隨著能源與石化產業的蓬勃發展並與城市共存，監測可燃氣體外洩與降低氣爆風險日益重要。2014年高雄發生氣爆，原因之一就是無法即時辨識外洩氣體丙烯的種類與位置，錯失關鍵應變時機而造成嚴重後果。

▲▼台大團隊研發矽光子長波紅外感測器，室溫即時感測可燃與高氣爆風險氣體。（圖／台大提供）

▲台大團隊研發矽光子長波紅外感測器，室溫即時感測可燃與高氣爆風險氣體。（圖／台大提供）

陳學禮進一步表示，傳統氣體感測技術多採用電化學或金屬氧化物半導體感測器，需藉由外加電力驅動以產生可量測訊號，且常需在攝氏數百度高溫下運作，且反應時間往往需持續於高溫下數十秒至數分鐘以上，難以即時感測快速變化的氣體濃度。

矽是半導體產業中最重要材料，矽光子相關研究更是全球與台灣半導體及光電領域的重要發展方向。陳學禮研究團隊在矽光感測器設計微奈米尺度的金屬結構，使入射的長波紅外光在金屬中產生表面電漿共振與激發熱載子效應，增強特定波長的光吸收與感測。

陳學禮表示，研究團隊的新技術，突破傳統矽光子元件無法在長波紅外偵測上的限制，且能在氣體達危險濃度前及早預警，且不需冷卻系統即可在室溫下運作。未來有望應用在工業環境監測、能源設施以及智慧城市系統，建構可燃氣體外洩與氣爆的即時監測與預防能力。

▲▼台大團隊研發矽光子長波紅外感測器，室溫即時感測可燃與高氣爆風險氣體。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳學禮指出，研發的矽光子長波紅外感測器，室溫即時感測丙烯等可燃與高氣爆風險氣體。（圖／記者許敏溶攝）

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