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新人搶破頭！　國民黨松山信義、士林北投議員初選採「全民調」

▲▼台北市議會。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨北市議員新人兩區初選將採「全民調」。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2026選舉開跑，國民黨台北市黨部今（2日）上午舉行第一梯次議員初選「協調會」，討論士林北投與松山信義選區初選方式，協調採用全民調或「七三制」，也就是黨員投票占30%與民意調查占70%，上午討論結果出爐，二選區均採全民調。

登記士林北投（第1選區）議員初選包含現任4名議員及新人賴苡任、林揚庭、黃子哲，3位新人搶2席。 內湖南港區（第2選區）提名5席，現任4名議員皆已登記，新人有陳冠安，此選區提名與登記參選人數同額，不辦初選。

至於北市松山信義區（第3選區），原市議員徐巧芯與王鴻薇轉戰立委後兩席遺缺，由有意爭取國民黨提名參選新人角逐。民黨提名5席，現任3名議員皆登記，新人有前國民黨發言人李明璇與楊智伃、2022年市議員初選席敗的北市青工前總會長滿志剛、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中，新人5搶2參選搶破頭。

因過去國民黨北市議員協調初選方式，近年未出現過「七三制」，全採全民調，在此之前傳出有初選參選人擬主張復辦議員初選，但上午討論結果後決定採全民調。

第一選區（北投、士林）民調時間為4月23日至25日晚上6時30分至10時；第三選區（松山、信義）民調時間為4月19日至21日晚上6時30分至10時。
 

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