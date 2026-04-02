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竹山1月幾乎滴雨未下　春茶產量狂跌6成！游顥籲農業部速啟救助

▲南投旱象害導致春茶產量大減。（圖／游顥辦公室提供，下同）

▲南投旱象害導致春茶產量大減。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年1月因降雨不足影響，嚴重衝擊竹山、鹿谷2鄉鎮山區春茶生長，導致產量大幅減少4至6成，茶農損失慘重；立委游顥強調農業部應從速啟動天然災害救助免現勘，加速天災農損救助作業，簡化災損認定流程。

游顥於1日邀集農糧署、農業部茶及飲料作物改良場、南投縣政府及縣議員蔡孟娥，前往竹山番仔田茶區及鹿谷凍頂茶區實地現勘，發現茶葉有新芽長不出、甚至茶樹出現大面積枯萎、褐化落葉等情形。

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▲南投茶旱害產量恐減半，立委游顥與投縣府邀農損勘災，籲農業部速啟救助免現勘。（圖／游顥辦公室提供）

游顥指出，竹山為南投第二大產茶鄉鎮，鹿谷也是南投第三大茶產區，以生產凍頂烏龍茶聞名，年產量超過1035公噸（103.5萬公斤），產值高達16億台幣以上；因1月雨量少，竹山甚至全月份近乎無降雨，已達農業部公告茶葉旱災的「災害性天氣參數」標準，即連續30天日累積降雨量20毫米以下，乾旱情況比鄰近縣市茶區更加嚴峻。

南投縣計畫處長邱紹偉表示，鹿谷鄉種茶面積超過1200公頃，而春茶更是茶葉市場的「黃金期」，是茶農一年收入重要來源；但今年1至2月的旱情，即使是茶葉灌溉區域也無法倖免，春茶更是幾乎全面失收，他呼籲農業災損救助需從寬、從速、從簡，讓受災農民能盡速獲得救助。

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