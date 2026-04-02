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佛心借屋給員工一家住！　老闆竟遭「竊錄性愛片」恐嚇9萬元

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南一名老闆無償提供房屋給員工一家居住，竟遭竊錄性愛片恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台南報導

台南某公司老闆111年間因同情員工陳男生活辛苦，因此無償提供房屋予陳男一家居住，未料陳男竟恩將仇報，偶然間透過監視錄影設備發現老闆帶人回家並在客廳發生性行為，據此恐嚇要求老闆支付新台幣9萬元，因此遭依恐嚇取財判刑10月，老闆也提出民事訴訟求償209萬元。台南地院法官審理後，判陳男應賠35萬。可上訴。

判決書指出，該名老闆於111年11月僱用陳男為其員工，考量其生活辛苦，因此無償提供房子給陳男一家居住。112年8月某日，陳男因孩子物品遺失，調閱家中監視器找尋，意外發現老闆竟私下帶人返家，並在客廳發生性行為，陳男據此向老闆恫稱「我手上有私密片，須交付9萬元才會交出原檔，否則就把影片散布出去。」

老闆聞言後心生畏懼，遂託人交付9萬元現金予陳男。老闆控訴，陳男以非法竊錄之影片恐嚇，侵害他隱私權、人格權，致其終日生活在恐懼中，身心承受巨大痛苦，情緒崩潰至今無法恢復，且陳男事後刑事遭判刑10月，民事部分除了求償財產損害9萬元外，另要求賠精神撫慰金200萬，合計共209萬元。對此，陳男認罪並表達願意賠償9萬元損害，但老闆求償之精神撫慰金過高，請求法官駁回。

台南地院法官審酌，財產損失9萬元，陳男自應賠償，且也同意給付，此部分應予准許，而精神撫慰金之數額，考量老闆為大專畢業，每月收入約4萬元左右，經濟小康；而陳男為高中畢業，月收3萬元，經濟狀況普通。法官認為，陳男為貪圖錢財利益，不顧雙方情誼，未念及老闆無償提供房屋予被告一家人居住之恩情，反錄得老闆私人之性影像向其恐嚇取財，除嚴重侵害隱私權、自由權外，對老闆心理留下難以抹滅之陰影，且陳男事後未誠心懺悔、取得諒解，兼衡一切情狀後，判精神撫慰金以26萬元為適當，合計陳男應賠償35萬元。全案可上訴。

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