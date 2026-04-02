鄭習會4月10日登場？　鄭麗文稱客隨主便：賴清德也奉行一中憲法

▲中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國大陸，並與中共總書紀習近平舉行「鄭習會」，目前傳出鄭習會日期可能在4月10日，鄭麗文今（2日）赴慈湖謁陵獻花後受訪表示，此行一切客隨主便；她還說，中華民國憲法就是「一中憲法」，從陳水扁、到蔡英文、到賴清德，都是根據中華民國憲法宣誓的。

鄭麗文日前在確定訪問中國大陸的記者會上表示，距離上次國民黨主席訪陸已經隔了10年，她希望為兩岸和平跨出第一步。鄭麗文提到「全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含華府也希望兩岸能夠透過對話停止對抗，避免戰火上升，相信這是大家共同的期待，也是台灣主流民意的殷殷期盼。

今被問到與習近平會面日期，鄭麗文說，這次訪問國民黨一切客隨主便，也感謝中共中央總書記習近平熱情邀請，這項邀請已正式釋出善意與誠意正是當前兩岸最需要的。她表示，來台訪問的美國參議員也曾公開表達樂見其成，並對未來「川習會」賦予高度期待。

鄭麗文說，美中之間能夠對話、交流、合作，才是台灣安全的最佳保障，這與中國國民黨一貫奉行的價值與路線一致。她強調，無論是台灣內部朝野政黨之間、兩岸關係，乃至國際上的美中關係，都應該朝向「雙好共贏」的方向發展，希望此行能向全世界釋放清楚訊息：台灣希望締造和平、避免戰爭，並共同為世界和平努力。

對於民進黨就「一中」議題發動攻擊，鄭麗文說，從陳水扁、蔡英文到賴清德，歷任民進黨總統都是依據中華民國憲法宣誓就職，民進黨不應忘記根本，更不應背棄中華民國憲法，中華民國憲法就是一中憲法，包括美國在內的國際社會長年奉行的是一中政策，唯有共同反對台獨，才能真正維繫台海永續和平。

鄭麗文呼籲，民進黨既然已經依中華民國憲法執政，就應拿出最起碼的責任感，主動下架台獨黨綱，為和平、為下一代做出最基本的努力，不要再做麻煩製造者，不要再讓台海持續陷入兵凶戰危，讓全世界驚心膽顫。她強調，執政黨應負起責任，而不是一天到晚破壞任何可能創造、營造兩岸和平的努力。