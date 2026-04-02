李貞秀爭議民眾黨內炸鍋！綠黨團：早就警示換人　哪有這麼笨的政黨

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀日前在直播上，稱新竹市長高虹安收受創黨主席柯文哲700萬元，她雖然馬上道歉，卻引發黨內反彈，遭移送中評會裁處；民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠均點名李，已引發基層反彈，要李知所進退，配合調查。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（2日）表示，民進黨之前早就警示，要民眾黨換人，哪有這麼笨的政黨？換掉一個人，還是民眾黨內部的人，結果搞到現在社會不接受，支持度也降低，血一滴一滴在流失，你看民進黨對民眾黨多好？但民眾黨卻一路和國民黨站在一起抗爭，這就有點沒道理了。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今（2日）召開輿情回應記者會，有關民眾黨內對李貞秀不滿聲浪越來越大，媒體關切，民進黨團認為柯文哲會怎麼處理？莊瑞雄表示，這是民眾黨內部的風暴。在國會裡面，本來民眾黨剛開始對民進黨主張李貞秀不具備國會議員消極資格，認為是意識形態之爭，慢慢的，民眾黨也跟社會意識開始接近。

莊瑞雄認為，任何鄭黨所提出的國會議員名單都必須去檢視，若在國會放進一個可能製造國家風險，或在關鍵時刻讓民眾對其忠誠義務起疑慮的人，當然會引起社會波折，民進黨也是苦口婆心叫他換人。

至於怎麼換？莊瑞雄說，那是民眾黨的家務事，是李貞秀有沒有具備這個資格而已，民眾黨放一個有風險的人在立法院，就是替國家製造風險，慢慢火也燒到民眾黨內部，開始有人反彈，社會的質疑也讓民眾黨的血一滴一滴在流失，「我們早就跟他示警耶，我們是好心跟他講耶！」結果卻開始抗爭。

莊瑞雄感慨，哪有這麼笨的政黨？換掉一個人還是民眾黨內部再重新提名而已，搞到現在民調出來後，社會不接受、支持度也降低，你看民進黨對民眾黨多好？但民眾黨卻一路和國民黨站在一起抗爭，這就有點沒道理了。

陳培瑜則再次呼籲立法院長韓國瑜，「你趕快處理吧！」搞不好民眾黨團的背後影武手黃國昌就要來跟韓求救了。其實不只是賴香伶，甚至有人假借黃國昌的口說，提名李貞秀的是柯文哲不是黃國昌，看起來黃國昌也不想概括承受。

陳培瑜也喊話辦公室在她隔壁的李貞秀女士，「妳其實不是破壞你們民眾黨黨內的和諧，妳在破壞台灣的民主法治跟體制」，在李貞秀原形畢露後，相信台灣人都看得很清楚。