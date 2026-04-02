被議員擄走私刑！他獲救竟組詐團　詐2千萬送妻「有錢花」曝光

記者許宥孺／高雄報導

前屏東縣議員郭再添捲入詐騙集團「黑吃黑」糾紛，2023年間將一名林姓男子擄到服務處關押私刑，警方獲報後救出林姓男子，沒想到林卻和弟弟謀組詐騙集團還擔任重要幹部，害慘20多人投資上當，超過2000萬元的血汗錢被騙光。警方陸續發布4波查緝行動，逮獲黃姓首腦及旗下幹部等17人，黃、林兩人已遭法院裁定羈押禁見。

▲前屏東縣議員郭再添因涉及地下匯兌案，被判刑4年定讞，但在入獄前潛逃。（圖／翻攝自郭再添臉書）



全案可追溯至2023年10月，一名黃姓男子透過林姓嫌犯介紹，加入詐騙集團擔任車手，疑似侵吞200多萬元贓款，遭林男等人毆打，並被迫簽立車輛讓渡書，黃於是找上當時擔任縣議員的郭再添求助。

郭再添隨後透過綽號「小新」等人出面協調，在高雄市三民區一間燒烤店「請」林男前往屏東縣林園服務處談判。判過程中，林男趁機逃離，卻遭蔡姓等人開車追逐抓回，再度遭到毆打並被拘禁，隨後又被押往不知情的郭妻所經營的東港鎮民宿，再轉往旗山區工寮持續囚禁。林男趁隙向位在台中的女友求救，警方獲報後前往旗山工寮救人，並循線逮捕蔡姓等涉案成員。

林姓男子被幸運救出後遭橋頭地檢署提起公訴，但他卻不思悔改，又拉攏胞弟籌組詐騙、洗錢集團，透過在網路社群平台投放假投資廣告訊息，經詐騙集團成員與被人互加LINE好友後，以話術誆稱可獲高額報酬。

被害人上當後，林男再派面交車手持假工作證、偽造投顧公司取款憑證向被害人收取贓款，被害人後續發現遭詐便向警方報案。專案小組發動查緝，查出有近20名被害人，財損逾2000萬元。

▲專案小組查查獲林姓男子。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲林男送老婆「有錢花」。（圖／記者許宥孺翻攝）



專案小組先於2025年發動2波查緝，查獲面交車手5人、監控手集團等7人；2026年起再發動2波查緝攻堅，緝獲控盤手和集團首腦等5人，並查獲金牛座手槍1枝、子彈20顆、辣椒槍1枝、毒品安非他命、K他命、手機平板、筆電、賓士C43轎車、保時捷凱燕休旅車、刀械棍棒等證物，同時查出贓錢已購買虛擬貨幣或流向東南亞洗錢造成資金斷點。林男賺到錢後，還將鈔票做成「有錢花」花束送給老婆，同樣被當成證物帶回。

▲專案小組查獲毒品、槍枝、刀械棍棒等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）



黃姓幕後首腦及旗下幹部共17人接受警詢後，以涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、槍砲及毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。黃姓主嫌及主要幹部林嫌均遭法院裁定羈押禁見。