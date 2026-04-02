赴慈湖謁陵！鄭麗文盼蔣中正保佑鄭習會成功　兩岸不再骨肉相殘

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

紀念中國國民黨總裁、先總統蔣中正逝世51週年，國民黨主席鄭麗文今（2日）上午赴桃園慈湖陵寢獻花致敬，表達緬懷與追思。鄭麗文表示，4月7日即將率團訪問大陸，自己特別藉此機會向蔣中正報告此行安排，祈願歷史的悲劇不再重演，不再骨肉相殘、自相殘殺，盼兩岸和平、共榮。她相信，歷經當年北伐、抗戰、國共內戰那段歷史的蔣中正，也會樂見、祝福「我們現在對於兩岸和平的努力」。

偕同謁陵者包括副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、黨務主管等。鄭麗文表示，總裁一生歷經北伐、抗戰及國共內戰，尤其國共內戰造成數百萬人犧牲，歷史何其慘烈，國民黨最終退守台澎金馬。她希望總裁能保佑此行順利圓滿成功，也相信歷經那段歷史的總裁，會樂見並祝福國民黨為兩岸和平所做的努力。

時值清明，鄭麗文表示，這是慎終追遠、追念先祖、感恩自己從哪裡來、不忘初衷的重要時節，也提醒大家不要忘記自己從哪裡來、為什麼有今天，更不能辜負前輩篳路藍縷，在台灣、在中華民國憲法之下所努力創造的民主憲政成果，以及繁榮經濟的成就。未來應持續深化台灣內部民主、鞏固民主經濟果實，同時透過永續和平的兩岸關係，守護台灣一路走來的成就。

至於賴清德總統稱「和平是理想，不是幻想」，國民黨文傳會主委尹乃菁則回應，「賴清德總統，您說錯了！」和平不是理想，和平是中華民國總統、三軍統帥最重要的使命。台灣人民不要戰爭，人民要的是和平。

尹乃菁也提及，此特殊日子來到慈湖謁陵，讓人想到1949年政府遷台以來，正是靠著蔣中正總統捍衛中華民國台澎金馬，歷經古寧頭大捷、八二三砲戰，才保有台灣的民主自由體制與繁榮成果。

尹乃菁說，當賴清德總統一天到晚製造不需要的問題、不必要的麻煩時，更應該一再正視自己的責任，鄭麗文主席已經明確表示，希望賴清德總統能在訪陸前，雙方面對面坐下來好好溝通，一起為兩岸和平共同努力。