退伍學長被提醒「餐廳要打烊」7字經譙上尉學弟　要賠對方3千

▲不爽被提醒散場，退伍學長飆罵上尉學弟代價賠3000元。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市後備指揮部在基隆某知名飯店餐廳舉辦後備軍人輔導組織會報及餐敘，席間楊姓退伍軍人因不滿現役陳姓上尉提醒餐廳要打烊，當場以「他媽的」、「靠北」等語出言嗆聲。陳姓軍官認為受辱，提告求償10萬元。基隆地方法院近日審結，認定楊男應賠償陳姓軍官3000元。

陳姓上尉向法官表示，餐廳於晚間9時結束營業，且會報已宣布結束，他好意提醒楊姓學長應離場，卻遭對方嗆聲，對方還稱連指揮官對他都要畢恭畢敬，並以「他媽的」、「靠北」、「我X你媽的」、「X他媽的王八蛋」等污言穢語辱罵，讓他感到人格尊嚴遭惡意踐踏。

此外，楊男還放話稱「指揮官對我都要畢恭畢敬」、「你等著、我讓你等」等威嚇言詞，陳姓上尉擔心遭職場報復，因此依民法侵權行為向楊男求償10萬元。

楊男未於言詞辯論日到場，也未提出任何聲明或陳述。法官認為，陳男提供的對話錄音檔及逐字譯文，以及相關的報案受理案件證明單，經調查後認定陳男所言屬實。

法官指出，楊男在不特定人得以共見共聞的餐廳，持續以「他媽的」、「靠北」等粗鄙言詞謾罵陳姓告訴人，此舉與公共事務的客觀評論或公共利益無關，純屬情緒性的人身攻擊，藉此剝奪對方作為人的基本尊嚴，使對方顏面盡失。

法官認定，楊男的行為客觀上已貶損陳姓上尉的人性尊嚴，損害其社會聲望與評價，確屬故意侵害名譽權的不法行為。審酌雙方年齡、學歷、經歷、財力、資力與犯案手段，判處楊男應賠償陳姓上尉3000元，全案仍可上訴。