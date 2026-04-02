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社會 社會焦點 保障人權

禽獸不如！3度猥褻未成年女兒　單親爸判5年

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲單親爸對女兒伸魔掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名單親爸爸3度對未成年的親生女兒伸狼爪，強制猥褻得逞，全案審理時，被告坦承犯行，法官審酌被告利用父親權勢、嚴重違背倫理，對女兒身心造成巨大創傷，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，兩罪各判處有期徒刑3年2月，另依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，合併應執行有期徒刑5年，全案仍可上訴。

根據判決書指出，該名狼父明知女兒當時的年紀，卻為滿足個人私慾對其伸魔掌猥褻得逞。 被告於偵查及審判中均坦承不諱，其自白也證人所述情節相符，足認事證明確。

針對被告所涉犯行，檢察官原起訴為刑法第224條強制猥褻罪，但法院審理後，認定被告行為時被害人未滿18歲，屬少年，故依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，變更起訴法條為成年人故意對少年犯強制猥褻罪，並依法加重其刑。

對於檢方的起訴，被告雖坦承犯罪， 法官於判決理由中特別指出，被告身為被害少女的親生父親，本應善盡保護教養之責，卻罔顧倫常，為逞一己性慾，對親生女兒下手，不僅嚴重破壞家庭信任關係，更對正值青春期成長的女兒身心造成難以抹滅的嚴重傷害，惡性重大。

雖然被告前無犯罪紀錄，素行尚可，且犯後始終坦承犯行，態度良好，但考量其犯罪動機、手段、對被害人造成的創傷，3次強制猥褻類型與動機相同，定應執行有期徒刑5年，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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