假放貸真奪產！竹北出現獵房詐團　律師教自保方法

▲竹北徐姓老夫妻為給兒孫更好生活而投資，只借18萬元卻被誘騙簽下本票，如今被利息壓得喘不過氣，連房子都遭抵押設定。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

新竹縣近日出現「獵房」詐團，詐騙集團假放貸真奪產，誘騙兒女不在身邊的獨居長輩投資，再以金額不符的假本票去設定老人名下房產，從線上狩獵轉向實體「房產獵殺」，受害者已逾10人，明典法律事務所邱懷祖律師提醒受害者，可主張借貸契約無效或得撤銷而提起訴訟，並向法院聲請定暫時狀態假處分避免房產遭法拍，透過法律武器保護自己的家園。

新竹縣縣議員朱健銘近日接獲民眾陳情，指新竹縣有不肖民間放貸人士利用偽債權高利貸手段，受害者明明只借18萬元卻被誘簽200萬元不實本票，借小額簽高額本票是常見的民間借貸陷阱，因本票具有無條件支付的效力，簽下後即視為承認該高額債務，債權人快速申請強制執行，致使不動產不實債權落入不肖人士手中。

辦公室主任劉志枰表示：日前接獲受害者子女向服務處陳情，不肖民間放貸人士鎖定自己獨居年邁父親，乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助處境，利用小額借款教導被害人，在前往地政事務所辦理抵押權設定時，若地政人員詢問，要向地政人員謊稱雙方真的有高額借貸關係，甚至要求被害人簽下遠高於實際借款金額的本票，進而導致房地產被設定超額抵押權。

劉志枰表示，一旦子女發現年邁父母上當受騙，轉向尋求正規銀行在審核轉貸要時，往往銀行會參考謄本上的最高限額抵押權，若設定金額遠高於房產價值或實際欠款，銀行會認為剩餘價值不足，導致貸款不撥款，不肖人士進而吞蝕受害者不動產。

劉志枰提醒，如果發現家中長輩落入陷阱，自保需要蒐證記錄脅迫過程，確認有無在場證人、監視畫面或錄音，以證明簽署當下非自願或金額不實。超出部分無實質債權，應立即搜集證據如匯款紀錄、對話錄音、LINE截圖證明實際借款金額，待收到法院本票裁定時，在法定期限內提起確認本票債權不存在之訴。

▲律師邱懷祖提醒受害者，可主張借貸契約無效或得撤銷而提起訴訟，並向法院聲請定暫時狀態假處分避免房產遭法拍。（圖／翻攝明典法律事務所臉書）

邱懷祖強調，若因高利貸詐騙致房產遭設定抵押，可主張借貸契約無效或得撤銷而提起訴訟，並向法院聲請定暫時狀態假處分避免房產遭法拍，以法律武器保護自己。

邱懷祖表示，詐騙集團猖獗，不動產詐騙事件時有所聞，不少被害人是高齡長者，被詐騙後無力償還房貸，最終棺材本、房子都沒了，若雙方實際上並無或僅有小額債權債務關係，不肖人士卻向地政事務所申請設定高額抵押權，也將觸犯刑法第 214 條使公務員登載不實罪或第339條詐欺罪。

▲新竹縣近日出現多起針對獨居長輩詐騙，劉志枰創辦的愛的萌芽協會因而加強宣傳，避免更多老人上當。（圖／翻攝愛的萌芽協會臉書）

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