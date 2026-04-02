金防部大隊長涉運毒進營區　陸軍：將汰除並由專案編組擴大調查

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍金防部金門守備大隊何姓上校大隊長涉嫌用包裹，郵寄毒品到金門販售，除目前被司法偵辦外，也被調離現職並停職。陸軍今（2日）表示，會依「刑懲併行」原則來檢討予以汰除、依法究辦，絕不寬貸；至於是否有其他人的在營區內或其他同袍涉案，陸軍也做全面擴大的專案編組來調查和釐清。

▲陸軍參謀長陳建義2日出席國防部記者會。（圖／記者黃克翔攝）

海巡署日前接獲情資，有毒販利用郵寄方式將毒品自台灣運送至金門販售，後續循線查獲涉案者為金門守備大隊何姓上校大隊長，目前在正追查毒品來源及是否涉及其他人員。金防部昨回應，為釐清全案，立即調離現職及停職勤務，並移送司法機關偵辦，如屬實即依「刑懲併行」原則。

對此，陸軍參謀長陳建義2日在國防部記者會上表示，陸軍已經迅速將何姓上校調離現職，由金防部指派高階幹部代理其職，陸軍司令部則會在短期內呈報最適任人選給國防部來派任。

陳建義說，全案目前由司法機關偵辦，陸軍會依「刑懲併行」原則來檢討予以汰除、依法究辦，絕不寬貸。至於是否有其他人的在營區內或其他同袍涉案，陸軍也做全面擴大的專案編組來調查和釐清。

陳建義也說，未來各項重要主官人事派任，會在既有人事查察原則下再審慎檢討人員考核。驗尿結果上，由於全案在司法偵辦階段，他不便說明。

媒體詢問，何姓上校在派任大隊長之前有無驗尿？陳建義表示，國軍在各項毒品防範都有明確規定，驗尿除針對特定掌握的重點人員會在收假反營時實施驗尿，其他的非重點人員會依照一定比例，由上級主官以抽籤方式，並由軍醫官和監察部門在公證情況下實施。陳說，何姓上校到金防部守備大隊甫一個月，先前任職幕僚單位，相對的依照一定比例來實施驗尿。