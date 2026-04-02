悍女搧巴掌嗆殺人5罪起訴！被打律師喊話：至少判6個月入獄服刑

▲▼台中悍女毆打律師被起訴，檢方呼籲勿停止羈押，被害吳姓律師公會理事長也贊同。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市林姓女子個性兇悍，竟然接連毆打、喊殺律師跟記者，又當眾毆打台中市律師公會理事長吳中和巴掌，最終遭收押，檢方火速偵結5罪起訴林女。吳中和直言「大快人心」，並強調林女不是第一次犯案，贊同檢方主張不應讓他輕易交保，覺得「拿他沒轍」，並認為最終宣告刑應要在6個月以上，避免讓林得以易科罰金。

吳中和坦言，對檢方起訴的結果「大快人心」，很感謝台中地檢署積極處理，在短時間內偵結起訴，有嚇阻的作用。林女不是第一次犯案，一而再再而三做出這些行為，應該要讓他認清法律秩序、法治觀念，最終宣告刑至少要6個月以上，讓林女不得易科罰金，必須入獄服刑。

檢方主張林女應該接押，吳中和也相當認同指出，從20號到現在也才羈押幾天， 如果現在讓他交保，反而讓他覺得「拿我沒轍」，繼續做出不理性行為，應該讓他繼續待在看守所，更理解法治，贊同檢方起訴書所述。

▲林女行徑囂張，已經不是第一次犯案恐嚇。（圖／ETtoday資料照）



檢方說，林女因與親屬間存有民事糾紛，對其親屬於訴訟程序中所委任之律師心生不滿。先前已因傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師，已經經由檢方起訴在案。去年11月又於台中高分院開庭時，無視法官當庭恐嚇高姓律師，並揚言加害其生命，甚至持拖鞋作勢攻擊，已涉犯恐嚇、公然侮辱及違反維持法庭秩序命令等罪嫌。

林女2月至台中地院開庭時，誤認旁聽之吳姓及侯姓律師為記者，心生不滿，不僅持手機拍攝，並於法庭內以較大音量揚言殺人，當晚在臉書公開張貼所攝照片並加以辱罵，涉犯恐嚇及公然侮辱等罪嫌；3月17日，再度至台中地院開庭期間，在庭外走廊見吳姓律師到場，竟公然出手掌摑其左臉並出言辱罵，致吳姓律師受有傷害，涉犯傷害及施強暴公然侮辱等罪嫌，且再度於臉書發文恐嚇殺人。

檢方強調，林女係犯傷害、恐嚇、施強暴公然侮辱、誹謗及法院組織法等罪嫌，提起公訴，另林女短期間內多次實施同類型犯罪，顯見其對法秩序欠缺尊重，建請法院審酌其人身危險性，在未有足以確保不再犯之具體防制措施前，不宜率予停止羈押。