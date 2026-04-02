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交通新制3/31上路　嘉市警方籲落實停讓行人

▲▼ 交通新制3月31日上路　嘉市警籲落實停讓行人、違規累犯將強制回訓 。（圖／嘉義市警局提供）

▲交通新制3月31日上路，嘉市警籲落實停讓行人，違規累犯將強制回訓 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升駕駛人安全駕駛觀念，交通部自115年3月31日起實施2項交通新制，包括「汽車考照新增停讓行人項目」及「違規累犯強制參加矯正防制班」，透過源頭把關與違規累犯駕駛人召回複訓，強化行車安全觀念。

嘉義市政府警察局表示，此次考照新制針對小型車及大型車駕駛人，新增停讓行人及安全確認等考核項目。未來小型車考生行經行人穿越道時，須明顯減速並觀察確認周邊狀況，起步及轉彎前亦須確實進行視野死角檢查；大型車則須於起步及轉彎前執行「指差確認」，未確實完成者將直接判定不及格，藉此強化駕駛人基本安全操作。

▲▼ 交通新制3月31日上路　嘉市警籲落實停讓行人、違規累犯將強制回訓 。（圖／嘉義市警局提供）

另在「矯正防制班講習」部分，針對闖紅燈、未依規定減速及無號誌路口未依路權行駛等3類重大違規行為，若駕駛人於1年內重複違反相同違規，一般駕駛人累計達3次、營業大型車職業駕駛人累計達2次者，將依規定強制參加3小時道路交通安全講習課程。

警方指出，經通知未依規定參加講習者，將處新臺幣1,800元罰鍰；如逾期6個月仍未參加，將吊扣駕駛執照6個月，汽車所有人並可能同時遭吊扣車輛牌照，影響甚鉅。

▲▼ 交通新制3月31日上路　嘉市警籲落實停讓行人、違規累犯將強制回訓 。（圖／嘉義市警局提供）

依統計，自115年1月1日至3月31日止，針對上述3類違規行為舉發件數分別為：闖紅燈2,757件、未依規定減速11件、無號誌路口未依路權行駛13件。「闖紅燈」不僅是重大交通違規，更是對他人生命財產安全的漠視。許多嚴重傷亡事故往往發生在騎士或駕駛人心存僥倖、搶快通過路口的瞬間。嘉市警表示，未來將持續透過宣導與執法並行方式，加強「闖紅燈」違規取締作為，針對易肇事路段及時段強化勤務，提升整體交通安全。

▲▼ 交通新制3月31日上路　嘉市警籲落實停讓行人、違規累犯將強制回訓 。（圖／嘉義市警局提供）

警方呼籲，駕駛人應養成行經路口減速慢行、停讓行人及遵守路權之良好駕駛習慣，共同營造安全、友善之用路環境。

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