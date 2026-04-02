超帥片！猛虎彩繪阿帕契直昇機台中亮相　黑鷹領航逢甲大學試降

記者白珈陽／台中報導

「猛虎」彩繪阿帕契攻擊直升機台中首度亮相！本週末（4、5日）將現身逢甲大學舉行的「2026台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽」，今天（2日）上午8時許在逢甲大學操場進行試降，由隸屬602旅的黑鷹直升機領航，阿帕契成功降落在操場並停留約1分鐘，帥氣、戰鬥力十足的全新猛虎造型，讓一早就到場等待的軍事迷一飽眼福，大呼過癮！

▲「猛虎」造型彩繪阿帕契攻擊直升機今天在台中首度亮相。（圖／記者白珈陽攝）



軍事專家紀東昀指出，這一次的模型展活動是逢甲大學配合全民國防宣導，由陸軍與國防部全力支援，阿帕契攻擊直昇機部署在桃園龍潭601旅，今天是第一次出現在台中，配合這次活動出動2架彩繪阿帕契，其中1架作為預備機。

紀東昀表示，今天是阿帕契直升機試航台中航線，由位於新社的602旅黑鷹直升機領航飛進逢甲大學操場，進行試航、試降的航線。

▲黑鷹直升機領航，先在逢甲大學試降。（圖／記者白珈陽攝）



紀說，這架阿帕契攻擊直升機的型號是AH-64E，E代表型號，美國目前所有的阿帕契攻擊直升機A、B、C、D等型號都已經除役，全世界現在最先進的就是E型號，主要任務為攻擊、反戰車、對地面目標打擊等，座艙為雙座，前座搭載射手、任務是攻擊，後座為飛行員、進行旁線任務。

他表示，一般直升機在城市飛行的時候，旋翼所產生的氣流會在都市內造成氣流紊亂，危險係數比較高，但逢甲大學剛好位在水湳機場附近，是相對空曠的地形，適合直升機的操演，比起北部更安全。

▲▼隨後阿帕契攻擊直升機也完成試降。（圖／記者白珈陽攝）



根據《青年日報》報導，航空601旅所屬2架AH-64E攻擊直升機，將於本週六、日在逢甲大學「2026台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽」亮相，並以駐地龍城營區所在的龍潭為「龍潭虎穴」外觀設計發想，為2架AH-64E（編號811、813）換上全新「猛虎」彩繪塗裝，進行全民國防教育宣導活動。

紀東昀說，這次阿帕契最新的彩繪造型在上月才剛繪製完畢，2架阿帕契已於前天就進駐602旅，今天完成試航、試降，今天任務結束後將暫時返回602旅，等待4日、5日正式與軍事迷見面。