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清明連假全台有雨「最糟時間點」曝光　粉專：春雨不只這4天

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲清明連假將迎雷雨攪局。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「連假爛天氣確定！」氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，接下來一周至少有兩三波春雨鋒面接力襲台。今明（2、3日）天氣多變，周六鋒面正式通過，全台易有雷陣雨，甚至可能出現大雷雨，周日到下週一水氣仍多，降雨還沒完。消息曝光後，不少網友坦言，「南部乾很久了...需要雨水」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，這次清明連假爛天氣確定，而且也不只連假，接下來一周，起碼會有兩三波春雨鋒面接連橫掃，更幽默形容「累積雨量預報圖，就是只好是這個鼻青臉腫的樣子！」

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粉專直呼，連假各地天氣變動快速，天氣可分成四型態，首先，今到明天位於鋒面前緣，水氣時多時少，各地晴時多雲、偶有陣雨，不過天氣說變就變，外出記得帶把傘最保險。

週六雨勢最有感！全台濕冷又炸雷

周六（4日）部分，粉專指出，鋒面正式報到，全台容易雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，可能有大雷雨，風向轉東北風，氣溫略為下降。

接著來到周日（5日），隨著東北風轉偏南風，天氣出現回暖，不過水氣仍有殘留各地仍有短暫雷陣雨機會。

到了下周一（6日），粉專預估，另一道鋒面接近北部海面，北部、中部、東部短暫雷陣雨，南部多雲偶陣雨，這天天氣好壞仍取決於鋒面位置，預報還有調整空間。

底下網友熱議，「真的是俗話說：清明時節雨紛紛」、「希望中南部集水區多下一點」、「感覺很多人不知道缺水很嚴重，只在乎自己的行程有沒有受影響」、「確定是『雨紛紛』而不是『雨亂噴』嗎？看起來降雨很兇猛啊」、「盡量下吧，不然要缺水了」、「啊我要露營啊」、「南部乾很久了...需要雨水」。

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