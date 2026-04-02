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大陸 大陸焦點 特派現場

穿江奇蹟！陸斥資5千億打造「東西大動脈」　2030年沿江高鐵跨6省市

▲▼ 長江、沿江高鐵、基建狂魔 。（圖／翻攝 央視）

▲全長14公里的「崇太長江隧道」打通，未來將實現高鐵穿越長江不減速，下一步串連「沿江高鐵」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸「基建狂魔」再創高鐵工程新紀錄。全長14公里的「崇太長江隧道」已在水下89米深處順利打通，這項工程不僅實現了高鐵穿越長江不減速的技術挑戰，更創造了全球直徑最大、獨頭掘進距離最長等兩項世界紀錄。崇太隧道連結上海崇明與江蘇太倉也是「沿江高鐵」（滬渝蓉高鐵）的核心咽喉，預計2030年全線貫通後。未來，上海至成渝地區的行車時間將大幅縮短至7小時以內。這條總投資超過5000億元人民幣的「東西大動脈」，將成為支撐長江經濟帶未來高品質發展的戰略龍骨。

大陸官媒《央視》近日一則報導「長江水下建高鐵」，水下89米處，全長14公里的崇太長江隧道打通，未來將實現高鐵穿越長江不減速，消息一出引發大陸民眾熱議與期待。

「崇太長江隧道」為什麼選擇隧道而非橋梁？大陸興建多條高鐵穿越長江，大多通過橋梁跨越天塹。例如，京滬高鐵的南京大勝關長江大橋、京廣高鐵的武漢天興洲長江大橋、合福高鐵的銅陵長江公鐵大橋等。

「崇太長江隧道」選擇了建設難度相對更大的江底隧道。據施工人員介紹，這是綜合考量多重因素的結果。首先，沿江高鐵途經上海崇明和江蘇太倉，線路穿越的長江主航道最為繁忙的「黃金水道」之一，建設隧道將可避免對過往船舶造成阻礙。

第二，這片水域也是長江刀鱭國家級水產種質資源保護區核心區，列入上海市生態保護紅線和江蘇省濕地保護區。隧道施工對生態環境的影響較小；第三，隧道施工可以減少地方拆遷，對當地居民影響較小，同時減少雨季惡劣天氣影響，增加可施工天數等。

▲▼ 長江、沿江高鐵、基建狂魔 。（圖／翻攝 央視）

▲打通的「崇太長江隧道」是「沿江高鐵」一部分，象徵未來整條2千公里、跨六省的穿江高鐵路線施工都不是難事。（圖／翻攝 央視）

依照大陸「基建狂魔」技術，擁有各種高端裝備製造的先進技術，也讓「穿江」工程成為可能。大陸自主研制的「領航號」盾構機，就是為「崇太長江隧道」工程穿越長江量身定制的「金剛鑽」，可以應付超長距離、超大直徑掘進的挑戰。

「崇太長江隧道」這項工程創造了兩項世界紀錄：一是採用了大陸自主研發、全球直徑最大世界高鐵盾構隧道獨頭掘進距離最長(11.325千米)、刀盤直徑最大(15.4米)、長江水下最深(89米)的隧道；二是將成為全球行車速度最快的江底隧道，無需減速，維持最高時速運行。

另外，連通上海崇明與江蘇太倉的「崇太長江隧道」，也是沿江高鐵的一部分。「沿江高鐵」又名滬渝蓉高鐵，從上海經南京、合肥、武漢一路直通成渝，全長約2000公里，總投資超5000億元，橫跨上海、江蘇、安徽、湖北、重慶、四川等6個經濟與人口大省，被譽為「東西大動脈」。（單位：人民幣：同下）

這條高鐵連接長三角、長江中游、成渝三大城市群。該線預計於2030年左右全線貫通，屆時上海至重慶、成都的行車時間將分別從目前的9小時與10.5小時，大幅縮減至5.5小時與7小時。

▲▼ 長江、沿江高鐵、基建狂魔 。（圖／翻攝 央視）

▲「沿江高鐵」串起大陸六省，也串起「東西向」經濟版圖新通道。（圖／翻攝 央視）

至於為何要花5000多億，建「沿江高鐵」，每公里造價達2.5億元，部分路段甚至突破3億元，被視為大陸建設成本最高的高鐵線之一。

實際來算一筆帳，長三角地區開發成本「貴」在密集的徵地拆遷與過江通道建設，光是上海至合肥段的徵遷費用就超過300億元；在西部，則是受到崇山峻嶺阻隔，例如重慶至宜昌段的橋隧比高達94.86%，需新建178座橋樑與131座隧道，補指施工危險，破壞生態，興建成本代價更高。

未來，「沿江高鐵」貫通將使長江經濟帶的人流、物流、資金流加速循環。對於那些缺乏人口與財政支撐的二、三線城市來說，這可能是迎接頂級高鐵紅利的最後窗口期。路通則財通，沿江高鐵不僅是一條物理上的鐵道，更是支撐大陸未來區域經濟協同發展的戰略龍骨。

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關鍵字：

崇太長江隧道沿江高鐵基建突破跨越六省經濟帶

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