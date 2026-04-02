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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男團司機出賣藝人住址、行程！狂粉「2萬買訊」翻垃圾桶

▲▼男團司機出賣藝人住址、行程！陸粉絲拼單收購「一條2萬元」。（圖／翻攝東方衛視）

▲男團的行程資訊被出賣。（圖／翻攝東方衛視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一個新出道的偶像男團近日遭到瘋狂粉絲騷擾，經紀公司完全沒對外公開的活動，竟也有粉絲出現在現場。警方調查後發現，藝人隱私是被男團的司機出賣，每條情報最高可賣到5000元（約2萬元新台幣）。

據《東方衛視》報導，經紀公司近日報案，稱有一群瘋狂粉絲長期盯著他們旗下新出道的男團，藝人完全沒對外公開的拍攝活動，居然有粉絲能精準摸到現場，還會翻藝人的生活垃圾，拆快遞單據，導致藝人隱私洩露，整個團隊無法正常工作。

警方很快鎖定一名陳姓粉絲，他坦言，資訊一部分是自己在網上湊的，另一部分是花錢從粉絲群裡買的。

▲▼男團司機出賣藝人住址、行程！陸粉絲拼單收購「一條2萬元」。（圖／翻攝東方衛視）

警方發現，藝人的隱私資訊全都來自群裡一個網名叫「零零零」的神秘人，而這個「零零零」竟是專門負責接送男團的租賃公司毛姓專職司機。

同時，群裡兩個賣訊的彭男、劉男是他以前開網約車的老同事，三個人組成了賣隱私的非法鏈條。

毛姓司機利用工作之便，獲取藝人的行程、住址等隱私，彭和劉負責在粉絲群裡兜售，其中，普通的行程資訊一份賣2000到3000（人民幣），藝人的家庭住址直接開價5000元（人民幣），粉絲就是靠著他們賣的這些資訊精準摸到藝人的非公開活動現場。

目前這三人被警方抓獲，供稱靠販賣藝人隱私已賺了約5萬元（約20萬元新台幣）。

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