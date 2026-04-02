盧比歐列「戰伊朗4目標」　大讚川普演說：以實力維護和平

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1日針對伊朗戰爭發表全國演說，雖然暗示戰爭可能很快結束，但未來2至3周將會沉重打擊伊朗，讓伊朗退回石器時代。美國國務卿盧比歐透過社群平台X發文表示，川普這場強而有力的演說清楚闡述美國對伊朗的4大目標。

President Trump delivered a powerful speech tonight. He was clear about our objectives in Iran:



• Destroy their weapons factories

• Destroy their navy

• Destroy their air force

• Destroy their chances of ever having a nuclear weapon



The President’s leadership sends a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 2, 2026

CNN、半島電視台報導，盧比歐稱美國在伊朗的4大目標，分別為摧毀伊朗武器工廠、摧毀海軍、摧毀空軍、斷絕伊朗擁有核武的可能性，而川普的領導向世界傳遞的訊息則是「美國將捍衛自己的人民與利益，並以實力維護和平」。

白宮官員透露，對於川普的全國演說感到相當滿意，因為有達到預期的目標，也就是說明政府發動這場戰爭的理由、宣傳軍事行動成果，並向美國人民保證戰爭接近尾聲。

在川普發表演說期間，副總統范斯（JD Vance）、盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、司法部長邦迪（Pam Bondi）與白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）等人都在台下。

不過CNN也提到，川普基本上是按照講稿發表演說，時長控制在20分鐘內，但對於過去這段期間密切關注川普言論的人來說，這次川普的演說並沒有帶來新消息。