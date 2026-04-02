藍委全不去鄭習會　綠委酸「怕丟綠卡」：朝聖團湊不齊才說要上班

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請4月7日至12日將率團訪中，文傳會主委尹乃菁昨轉述鄭麗文於中常會的談話內容，所有具立委身分的黨工職或中常委都不會是訪團成員，因為近期立法院每天都在表決。對此，民進黨立委林俊憲今（2日）表示，要「進京面聖」這樣大加分的喜事，照理說要踴躍報名，怎麼大家都在比誰閃得快？說穿了就是國民黨內部親中、親美路線喬不定，搞到最後，連想湊齊一團「朝聖團」都有困難，乾脆說立委們都不能出席。

針對國民黨立委都不會與國民黨主席鄭麗文一同訪中，民進黨立委林俊憲今（2日）表示，「看吧，我就說鄭麗文根本不在乎國民黨的選情，要『進京面聖』這樣大加分的喜事，照理說要踴躍報名，怎麼大家都在比誰閃得快？」說穿了，就是國民黨內部親中、親美路線喬不定，搞到最後，連想湊齊一團「朝聖團」都有困難，乾脆說立委們都不能出席。

林俊憲認為，好笑的是，部分藍委開始說「立委工作比去中國重要」。奇怪了，預算沒審、軍購沒過，現在突然說要認真上班？本來外界以為，這場「鄭習會」是要替國民黨重新凝聚親中路線，卻變成一面照妖鏡。檯面上喊得很大聲，檯面下卻一堆人臉上寫著，「幸好沒抽到我」。

林俊憲說，當然啦，大家也別太苛責這群藍委，畢竟要是為了這場會面丟了綠卡，回不了美國，那才是大扣分。不過，大家不用太擔心。到底是親美路線比較有選票，還是兩位主席的「口頭共識」比較有人氣，等「鄭習會」落幕之後，國民黨到底要往哪邊站，答案也就清楚了。