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塑膠袋漲3成！垃圾袋紙餐具跟進　攤販協會：中盤商被夾殺

▲▼好市多「塑膠袋限購令」擴及14品項。（圖／民眾提供）

▲美式賣場也祭出塑膠袋限購令。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

全球石化供應鏈受戰火衝擊，包材市場近期出現劇烈變動，價格全面上漲。高雄市議員參選人、攤販協進會理事長蘇致榮今（2）日表示，整體供應鏈壓力未見緩解，影響已從攤商擴大至一般家庭，就連垃圾袋也悄悄漲價，從攤商到家庭全面承壓、供應鏈失衡加劇，甚至形成民生壓力持續擴大的危機。

「這已經不只是攤商的問題，而是每一個家庭每天都在承受的生活成本壓力」蘇致榮指出，此波調漲不只集中在營業用包材，連日常生活必需品也已受到波及，塑膠袋價格上漲最高達3成，紙碗、紙杯等紙類餐具全面調漲，各類包材供應仍不穩，家用垃圾袋也已悄悄上漲，直接衝擊每個家庭支出。

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蘇致榮表示，雖然市場供應略有回溫，但實際狀況並未改善，目前雖然買得到，但價格已上漲將近3成，整體成本全面墊高，短期難以回落，基層業者利潤被快速侵蝕。

▲高雄市議員參選人、攤販協進會理事長蘇致榮（左）。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市議員參選人、攤販協進會理事長蘇致榮（左）。（圖／記者許宥孺翻攝）

「中盤商目前正承受最沉重的經營壓力」蘇致榮認為，上游進貨價格持續上升，下游攤商難以接受調漲，訂單與供貨不穩，利潤空間被壓縮甚至出現倒貼情形。中盤商一邊承受上游成本壓力，一邊面對基層攤商的抱怨與情緒反饋，不是不想賣，而是根本無法正常做生意，有苦難言。

蘇致榮指出，這波影響已全面擴散，夜市攤商與小吃店營運成本大幅上升，傳統市場與外帶需求受到影響，中小企業出貨壓力增加，家庭日常生活支出也同步上升。

蘇致榮強調，一個塑膠袋、一個垃圾袋，看似微小，卻撐起整個庶民經濟與家庭生活，這已不是單純市場波動，而是民生供應鏈危機，他呼籲政府立即採取行動，包括啟動跨部會應變機制，全面盤點包材與原料供應，調查是否存在囤貨或不當操作，並優先保障民眾權益。

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