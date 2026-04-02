救國團邀青年挑戰百岳　攀北大武圓夢

▲救國團首度推出「南疆聖山－北大武」登山行程。（圖／屏東救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

為鼓勵青年及戶外愛好者勇敢挑戰百岳，救國團首度推出「南疆聖山－北大武」三天兩夜登山活動，規劃於7月1日至3日及7月21日至23日辦理兩個梯次，帶領學員攀登北大武山，以實際行動實現登山夢想。

此次行程採三天兩夜規劃，第一天由新登山口出發，途經舊登山口及喜多麗，晚間於檜谷山莊休息；第二天清晨續行，行經神木、最後水源地及神社遺址，最終抵達北大武山三角點完成登頂，並返回山莊住宿；第三天則循原路下山，完成整趟挑戰旅程。整體路線兼具挑戰性與安全性，讓參與者逐步累積體力與信心。

救國團表示，為降低初次登百岳的門檻，本次活動提供完整後勤支援，包括協助申請山莊住宿、安排專業登山嚮導全程帶領，並準備早晚餐點，讓學員能專注於登山過程，安心體驗山林之美與自我突破。

素有「南疆聖山」之稱的北大武山，是台灣知名百岳之一，不少山友視為人生必挑戰的目標。對首次嘗試的青年與民眾而言，這趟三天兩夜行程，不僅是一段登山體驗，更象徵對自我極限的挑戰與突破，為人生留下難忘回憶。

救國團也推出早鳥優惠，凡於4月20日前完成報名及繳費者，可享85折優惠。主辦單位誠摯邀請懷抱百岳夢想的民眾把握機會踴躍報名，走進山林、挑戰自我，完成屬於自己的圓夢之旅。