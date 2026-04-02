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社會 社會焦點 保障人權

中華隊贏球太高興「衝銀行ATM放鞭炮」　嘉義男獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）去年2月間在公園觀看棒球賽轉播，因中華隊贏得勝利太過高興，竟跑到附近銀行的24小時自動化服務區（ATM無人服務據點）燃放鞭炮，進而挨告。不過，嘉義地院法官認為，阿茂單純只是為了慶祝中華隊獲勝才會燃放鞭炮慶祝，並無意圖放火燒毀物品，於是裁定他無罪。

鞭炮,過年,新年,春節,廟會,進香,宗教,炮竹,爆竹（圖／VCG）

▲阿茂放鞭炮慶祝中華隊贏球，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，檢方指出，阿茂2025年2月在嘉義市某銀行1樓的24小時自動化服務區點燃長串鞭炮，隨即產生持續、猛烈的火焰，大約9秒鐘之後才熄滅，所幸並未造成建築物毀損，但他的行為涉犯刑法第174條第4項、第1項放火燒毀現未有人所在之他人所有建築物未遂罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿茂辯稱，當天他在公園看棒球賽轉播，因為中華隊贏得勝利，他很高興想放鞭炮慶祝，但受到警察阻止，才會跑到銀行的24小時自動化服務區燃放，該地點是半開放式空間，鞭炮屑不會亂噴，他全程都在一旁看著，直到警察過來，他擔心被罵才跑離現場。

當天到場處理的警員也證稱，阿茂在公園時就已經將鞭炮纏在身上，於是上前告知不可以在該地放鞭炮，阿茂隨即離開公園，一名同仁見狀立刻跟上，結果發現阿茂跑到銀行放鞭炮，於是通報大家前往支援，等到抵達現場時，阿茂已經放完鞭炮了。

嘉義地院法官表示，阿茂的說詞與警員的證詞大致相符，而且經查證，他放鞭炮時沒有做出反覆堆疊、增加鞭炮燃燒火力等行為，現場環境也大多都是金屬、玻璃等非易燃物品，放鞭炮所生的火勢確實難以延燒。

法官指出，如果阿茂有犯罪意圖，為了避免火勢波及自身，應當會在點燃鞭炮之後立即離開，但他是在現場看著鞭炮燃放完畢，直到警員到場才離開。

法官認為，雖然阿茂確實有在銀行的服務區點火引燃鞭炮，點燃期間也有出現火焰，但現有證據無法證明他具有放火燒毀現未有人所在之他人所有建築物的犯意，他應當只是為了慶祝才會燃放鞭炮，最終因檢方證據不足，裁定阿茂無罪，全案仍可上訴。

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