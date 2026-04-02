高雄美術館水池驚見「小黃開頭燈」　警衝現場...真相讓全場傻眼

▲民眾在美術館水池內發現有台計程車，燈還亮著，嚇得趕緊報警，後來發現原來是裝置藝術，虛驚一場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區昨晚驚傳離奇一幕，有民眾直擊美術館園區水域中，竟有一輛「計程車泡在水裡」，車燈還詭異亮著，現場卻不見駕駛人，嚇得趕緊報警求助，警方火速趕赴現場查證，氣氛一度緊張，但經向美術館館方查證，才發現這是園區內的裝置藝術作品，並非真實車輛，現場也無人受困或發生危險，虛驚一場。

警方指出，昨（1）日晚間7時54分接獲報案，指稱美術館園區內疑似有車輛落水，且車燈持續亮著，擔心有人受困。龍華派出所員警不敢大意，立即趕抵現場，並同步與報案人聯繫確認確切位置與狀況。

員警到場後發現，水面上確實有一個外型酷似汽車的物體，遠看宛如整輛車沉在水中，畫面相當詭譎。正當警方準備進一步處理時，經向美術館館方查證，才發現這竟是園區內設置的裝置藝術作品，並非真實車輛，現場也無人受困或發生危險。

虛驚一場讓現場氣氛瞬間鬆了一口氣，不少人得知真相後直呼「也太逼真！」。鼓山分局表示，對於民眾報案都會審慎以待並迅速到場查證，以確保公共安全，也呼籲民眾若發現異狀應即時通報，共同守護社區安全。

對此，高美館副館長林羿妏表示，高美館是全台唯一擁有43公頃藝術生態園區的美術館，在美術館裡，我們希望提供市民不僅是休閒，還有體驗藝術，今年開始會有更多計劃將館內藝術量擴延到生態園區中，今年第一次跟台電公共藝術計劃合作，推出《奧拉之城 III — 未來已讀》展演。從4月3日至6月7日，在高美館園區共有15組作品展出，讓市民以親近方式體驗藝術、享受生活美學。