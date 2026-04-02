　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！夜衝虎頭山自撞電桿火燒車　24歲男命危搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市虎頭山前（31）日深夜發生自小客火燒車意外，林姓男子與友人分別開車行經虎頭山一處彎道時，林男失控自撞路旁電桿，友人見狀急忙將昏迷林男拉出車外，隨即車輛引發大火，林男被送醫急救後恢復生命跡象，目前在林口長庚醫院加護病房急救，至於肇事原因仍待警消調查釐清。

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，消防人員到場時，自小客已燒成火球。（圖／消防局提供）

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，消防人員到場時，自小客已燒成火球。（圖／消防局提供）

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，自小客燒得剩骨架。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，自小客燒得剩骨架。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，24歲林姓男子於31日深夜11時許駕駛自小客沿成功路三段往往桃園區方向行駛，行經虎頭山一處彎道時，不慎失控打滑衝撞路旁電桿，後方同行友人見狀將昏迷林男拖出車外並報案求援；桃園警分局小檜溪派出所及桃園交通中隊員警火速協同消防人員到場，警方封鎖路段疏導交通進行救災，並協助將駕駛送醫治療。

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，自小客疑似過彎失控撞上電桿。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，自小客疑似過彎失控撞上電桿。（圖／桃園警方提供）

桃園市消防局第一大隊大有分隊派出12名警消、3輛消防車與2輛救護車到場救援，於15分鐘內撲滅火勢，整輛自小客已燒得剩骨架，林姓男子被送林口長庚醫院，目前還在加護病房急救中，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

 【更多新聞】

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死

桃園醫美診所無預警停業　勞動局介入調解...資方沒來破局

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中聊天嚇傻

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中聊天嚇傻

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

2戰狂失10分！平野惠一找黎克深談投球模式　轉中繼可能性不是零

星二代不閃兵「二度入伍」！　險因1事翻臉意外治好「1症頭」

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

更多熱門

相關新聞

國道聯結車驚險事故　駕駛「眼前發黑」曝辛酸

國道聯結車驚險事故　駕駛「眼前發黑」曝辛酸

國道一號南下彰化溪湖路段昨天(3/31日)傍晚發生一起驚險事故，一輛聯結車突然失控，左右搖擺車上載運的鐵線圈當場砸落，場面令人怵目驚心。肇事駕駛緊急送醫後幸無大礙，但他今天受訪時說出事發經過時仍餘悸猶存，也道出大車駕駛背後不為人知的辛酸。

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

遊覽車國道起火　公路局：車齡7年、2件違規未結

遊覽車國道起火　公路局：車齡7年、2件違規未結

95無鉛漲破32元省油6招駕駛必學

95無鉛漲破32元省油6招駕駛必學

台中女高中生校門口過馬路遭撞

台中女高中生校門口過馬路遭撞

關鍵字：

虎頭山自小客自撞電桿駕駛昏迷

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面