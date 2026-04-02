驚險畫面曝！夜衝虎頭山自撞電桿火燒車　24歲男命危搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市虎頭山前（31）日深夜發生自小客火燒車意外，林姓男子與友人分別開車行經虎頭山一處彎道時，林男失控自撞路旁電桿，友人見狀急忙將昏迷林男拉出車外，隨即車輛引發大火，林男被送醫急救後恢復生命跡象，目前在林口長庚醫院加護病房急救，至於肇事原因仍待警消調查釐清。

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，消防人員到場時，自小客已燒成火球。（圖／消防局提供）

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，自小客燒得剩骨架。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，24歲林姓男子於31日深夜11時許駕駛自小客沿成功路三段往往桃園區方向行駛，行經虎頭山一處彎道時，不慎失控打滑衝撞路旁電桿，後方同行友人見狀將昏迷林男拖出車外並報案求援；桃園警分局小檜溪派出所及桃園交通中隊員警火速協同消防人員到場，警方封鎖路段疏導交通進行救災，並協助將駕駛送醫治療。

▲桃園市虎頭山31日晚發生火燒車意外，自小客疑似過彎失控撞上電桿。（圖／桃園警方提供）

桃園市消防局第一大隊大有分隊派出12名警消、3輛消防車與2輛救護車到場救援，於15分鐘內撲滅火勢，整輛自小客已燒得剩骨架，林姓男子被送林口長庚醫院，目前還在加護病房急救中，至於肇事原因仍待警方調查釐清。