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屏警破9詐團！檢察官起訴求刑306年　再邀彭政閔站台挺打詐　

▲里港警方邀請球星彭政閔站台打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方邀請球星彭政閔站台打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港警分局持續強力打擊詐騙犯罪，結合宣導與查緝雙軌並進，今（2）日更邀請球星彭政閔站台防詐，透過寓教於樂活動提升全民識詐意識。同時警方公布重大查緝成果，成功瓦解多個詐騙集團，並對主嫌求處重刑，展現「打詐零容忍」決心，全力守護民眾財產安全。

▲里港警方邀請球星彭政閔站台打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方邀請球星彭政閔站台打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

這項活動在里港警分局轄內的中國信託公益園區棒球場舉辦，活動前先由九如國小帶來精彩防詐短劇演出，以生動活潑方式呈現網路常見詐騙手法，加深民眾印象；另玉田國小棒球隊也一同出席，象徵防詐教育從小扎根，讓識詐能力成為下一代的基本素養。

▲里港警方邀請球星彭政閔站台打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局分局長邱逸樵表示，統計114年7月至12月詐欺案件受理數為288件，較前期明顯下降，且破獲率較前期提升近9%，顯示警方查緝及預防已有成效。詐騙型態仍以假投資、假網拍、假交友等為主，其中假投資詐騙財損最為嚴重。另外也宣導警察局積極推動「打詐掃碼一點通 QR Code」，設置於金融機構及公共場域，讓民眾及行員可即時通報可疑情形，里港警分局目前已成功攔阻詐騙金額達新臺幣554萬元，並透過頒發獎勵金機制鼓勵全民參與防詐。

在查緝成果方面，里港警分局自114年8月迄今，成功偵破9個詐欺集團、查獲53名犯嫌，其中更有3名犯嫌分別具太陽會、四海幫、新竹三光幫等幫派身分。警方查獲案件中，以「張姓犯嫌等5人詐欺轉帳水房案」尤為重大。警方查明，該詐騙集團透過多元詐騙話術吸引被害人，並由車手於114年8月至10月間，在屏東縣里港、九如、高樹及鹽埔等地區ATM及金融機構提領贓款，再層層轉交至水房首謀張嫌進行洗錢。全案經警方積極偵辦，檢方依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌偵結起訴，並向法院具體求刑28年至100年不等，5名犯嫌合計求刑高達306年，展現警方打擊詐騙犯罪「嚴查嚴辦」之決心。

警方也透過被害人現身說法，分享一件典型假投資詐騙案例，提醒民眾勿再受騙。被害人日前透過Threads接觸投資訊息，加入LINE群組後誤信「穩賺不賠」，短短不到兩個月內面交3次、匯款15次，損失高達226萬5千元，直到被要求支付21%手續費才驚覺受騙。

警察局局長甘炎民表示，詐騙手法日益翻新，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信高報酬投資。警方將持續透過科技偵查與跨域合作強力打詐，也提醒民眾牢記三大防詐原則：「電話辦案就是詐騙、投資面交就是詐騙、監管帳戶就是詐騙」，共同守護財產安全，讓詐騙集團無所遁形、全面出局。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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