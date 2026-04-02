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社會 社會焦點 保障人權

陽光基金會帳戶險被警示！詐團網路全靠他...出租864條網路線

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲報案，有民眾在網路平台上看到免費贈物，但是私訊後要先匯款運費至「陽光基金會」的帳戶，另外又要求被害人輸入收件資料，以資訊錯誤找客服再度騙取被害人開通支付平台「驗證帳戶」，導致被害人權益受損，連帶陽光基金會帳戶也險遭殃，警方追出幕後分接網路伺服器維護的數位行老闆。

警方調查，37歲林姓男子在台中沙鹿開設數位行，與中華電信簽約承租網路專線，再自行搭建伺服器分租給詐騙集團使用，共計拆分864條IP位置分租，每個IP每月出租80元，共計可以6萬9120元的費用，警方鎖定相關資料後確定林男數位行地址，並在3月底前往逮人。

▲▼林姓男子負責替詐騙集團維護網路，每個月可以收6.9萬元的租金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓男子負責替詐騙集團維護網路，每個月可以收6.9萬元的租金。（圖／記者邱中岳翻攝）

免費贈物吸引被害人的詐騙集團，網路線路都是由林姓男子負責維護以及整修，該詐騙集團更離譜的是利用網路平台主打免費贈物，有民眾私訊之後就會要求民眾先支付小額運費，並提供陽光基金會的帳戶給被害人匯款，但其實這一切都是一個幌子。

在被害人做完匯款動作之後，就會立刻傳送假的平台連結資料，並且再要求對方輸入收件資料，但是其間假平台連結一定會出錯，就讓假客服登場救援，假客服人員就藉口沒有開放支付平台，要求被害人臨櫃匯款保證金，最後有被害人陸續匯款數十萬才恍然大悟。

警方根據網路位置找到林姓男子位於台中沙鹿的數位行，並在3月底前往逮人，當場逮捕正在替詐騙集團維護網路的林姓男子，將人帶回台北刑大，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

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