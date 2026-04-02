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青島「保時捷美女銷售」奪一季度銷冠　她坦言：3月初0成交

▲。（圖／翻攝自小紅書）

▲牟倩文發文。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

青島知名保時捷冠軍銷售顧問牟倩文（Molly）近日再次拿下單月銷售冠軍，同時也因三連冠成功拿下整季銷售冠軍。她坦言，其實在3月上旬業績一度掛零，卻在下旬快速衝刺，不僅單月反超，更成功拿下2026年第一季銷售冠軍，令她相當感慨。

據《紅星新聞》報導，牟倩文4月1日發文表示，「3月真的是極度崩潰的一個月，可能是剛過完年的原因，上旬幾乎不賣車，下旬才開始發力追回了銷冠，人生也許就是這樣，只要堅持做對的事情，結果一定是好的，4月加油。」她在今年1月與2月已連續奪冠，最終完成第一季三連勝。

▲▼奪一季度銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼牟倩文奪一季度銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼青島保時捷美女銷售再奪一季度銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

報導指出，她在3月初陷入低潮、毫無成交紀錄，但隨後透過密集交付與銷售節奏調整，成功在月底完成逆轉。事實上，在2025年保時捷中國整體銷量下滑26%的背景下，她個人仍售出192台車，年增12.9%，表現逆勢成長。

其銷售模式也備受關注。牟倩文的客群中約60%至70%為女性，遠高於業界平均，並擁有65%回購率與42%轉介紹率；同時透過抖音、小紅書等平台經營個人品牌，約41%訂單來自線上引流，甚至吸引外地客戶專程購車。

在專業能力方面，她熟記30多款車型參數與金融方案，並為客戶製作詳細選車報告，精準匹配需求。她也強調，不靠應酬或強推銷，而是透過細節服務建立信任，例如記錄客戶用車情境、客製交車體驗，甚至在突發狀況中提供即時協助，逐步累積口碑。

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