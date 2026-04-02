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社會 社會焦點 保障人權

假按摩猥褻朋友妻　色男迄今未和解二審仍判4年

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女子被侵犯後，心情低落，甚至試圖割腕。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭游姓男子2023年還在軍中服役期間，到前同事的妻子工作室內，假藉按摩名義，猥褻女子得逞。男子猥褻後，還問對方「下面是不是有濕濕的？」之後強行手指插入檢查後說「有啊、有濕濕的啊」。一審判刑4年，案經上訴，高等法院二審審理後駁回上訴，維持4年的刑度。可上訴。

判決指出，男子專科畢業後就進入部隊服役，到2023年7月底案發之後，才申請退伍離開海巡署的軍職。而本案案發當天中午，男子將母親所做的油飯，送到前同事妻子的工作室。女子說自己肩頸不適，男子主動說可以按摩幫助舒緩，女子同意後，男子就要她躺在工作室的沙發上，自己跨坐在女子身上。

但男子按沒多久，手就開始不安分，他不管女子說「我不要、你趕快離開、你手不要亂摸」，仍解開女子內衣扣環，試圖脫下內衣，又將其內外褲均脫下到臀部。女子口裡不斷拒絕，身體也不停扭動，不讓男子亂摸。男子則以「這邊有穴道要按開」、「屁股也有穴道，應該要按開」，持續進擊，最後女子還是被撫摸到胸部、下體。女子光著半個臀部，倉皇坐起，趕緊穿好衣服。

男子這時開始講起自己的按摩理論，說按大腿內側有賀爾蒙穴道，按那裏對女生很好等等，接著問女子「你下面是不是有濕濕的？」女子否認，但男子強行動手，將手指插入後說「有啊、有濕濕的啊」。接著要強吻女子，女子拒絕，男子稱「不是可以嗎？我很喜歡妳」，女子嚴詞拒絕「你剛結婚有老婆，這樣是不可以的、我先生是你的朋友」。

男子停下動作開始抱怨妻子，說自己婚姻不幸福，之後又言語輕佻的以「你的胸部很大、你下面是粉紅色的、沒有味道」之類的話語，撩撥女子；甚至將剛剛性侵的手指拿到鼻子聞了一下，最後才離去。

男子的惡行變成女子的噩夢，她被侵犯後非常低落，傳訊息給友人表達輕生念頭，之後更試圖割腕，還好被發現得早，緊急救回。全案經宜蘭地檢署偵辦後，對男子提起公訴。一審將男子判處有期徒刑4年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為男子犯行造成被害人心理陰影，難以抹滅；再加上至今仍未與被害人和解，量刑因子並無改變。因此高院二審駁回上訴，仍維持有期徒刑4年。

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