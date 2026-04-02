通勤男在月台「低頭滑手機」怪男突衝出推人　恐怖畫面全被拍

▲監視器拍到男子故意推人。（圖／翻攝自King County Prosecuting Attorneys Office）
記者李振慧／綜合報導
美國西雅圖發生一起驚險事件，列車即將進站時，一名上班族在月台上等待並拿起手機查看，沒想到一名男子突然從身後出現，試圖把他推下月台，差點遭進站列車撞上。犯案過程全被監視器拍下，推人男子被控謀殺未遂罪。
列車進站前突襲 男子險被推下月台
事件3月19日下午6時發生在華盛頓州西雅圖北門火車站(Northgate train station)，受害男子沃爾布倫(Peter Michael Walbrun)在月台上等待火車時，突然遭26歲男子梅倫德斯(Elisio Melendez)攻擊。
Seattle Man Charged with Attempted Murder After Shoving Stranger Toward Oncoming Light Rail Train at Northgate Station— Police Incidents (@PoliceIncident) April 1, 2026
On March 19, 2026, at Seattle’s Northgate light rail station in Washington, 26-year-old Elisio Melendez approached a man waiting on the platform from behind and… pic.twitter.com/iUHi3KpTq6
監視器畫面中可看到，在推人事件發生前，梅倫德斯早就埋伏在沃爾布倫身後觀察，等到火車即將進站時，他立即衝上前、試圖將沃爾布倫推下月台，幸好他的詭計沒有得逞，2人在月台上發生肢體衝突後他逃離現場。
男推人未遂被捕 曾涉家暴攻擊案
警方透過路上監視器畫面，確認了攻擊者梅倫德斯的身分，5天後於車站附近的一間心理健康機構將他逮捕，調查發現他2019年刺傷妹妹腹部，被控二級攻擊罪與家暴罪，但由於心理疾病因素控告於2021年被撤銷，本案正在調查中。
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