通勤男在月台「低頭滑手機」怪男突衝出推人　恐怖畫面全被拍

▲監視器拍到男子故意推人。（圖／翻攝自King County Prosecuting Attorneys Office）

記者李振慧／綜合報導

美國西雅圖發生一起驚險事件，列車即將進站時，一名上班族在月台上等待並拿起手機查看，沒想到一名男子突然從身後出現，試圖把他推下月台，差點遭進站列車撞上。犯案過程全被監視器拍下，推人男子被控謀殺未遂罪。

列車進站前突襲 男子險被推下月台

事件3月19日下午6時發生在華盛頓州西雅圖北門火車站(Northgate train station)，受害男子沃爾布倫(Peter Michael Walbrun)在月台上等待火車時，突然遭26歲男子梅倫德斯(Elisio Melendez)攻擊。

Seattle Man Charged with Attempted Murder After Shoving Stranger Toward Oncoming Light Rail Train at Northgate Station



On March 19, 2026, at Seattle’s Northgate light rail station in Washington, 26-year-old Elisio Melendez approached a man waiting on the platform from behind and… pic.twitter.com/iUHi3KpTq6 — Police Incidents (@PoliceIncident) April 1, 2026

監視器畫面中可看到，在推人事件發生前，梅倫德斯早就埋伏在沃爾布倫身後觀察，等到火車即將進站時，他立即衝上前、試圖將沃爾布倫推下月台，幸好他的詭計沒有得逞，2人在月台上發生肢體衝突後他逃離現場。

男推人未遂被捕 曾涉家暴攻擊案

警方透過路上監視器畫面，確認了攻擊者梅倫德斯的身分，5天後於車站附近的一間心理健康機構將他逮捕，調查發現他2019年刺傷妹妹腹部，被控二級攻擊罪與家暴罪，但由於心理疾病因素控告於2021年被撤銷，本案正在調查中。