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川普歇斯底里！爆威脅「斷烏克蘭軍援」　逼北約助打通荷莫茲海峽

▲▼美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

▲ 川普以切斷對烏軍援作為威脅手段。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普為迫使歐洲盟友協助重啟被伊朗封鎖的荷莫茲海峽，竟祭出中斷烏克蘭軍援威脅手段。英國《金融時報》1日披露，川普曾揚言停止透過北約機制向烏克蘭供應武器，最終逼得法國、德國、英國等核心成員國倉促發表聯合聲明，承諾願為重開海峽貢獻力量。

伊朗封鎖荷莫茲海峽　歐洲各國冷淡回應

美以2月底聯手攻擊伊朗後，德黑蘭當局對荷莫茲海峽實施實際封鎖，癱瘓這條每日承載全球20%石油運輸量的戰略要道。川普上月要求北約各國海軍協助美方打通這條狹窄水道，屢遭歐洲國家冷淡回應。各國表明在衝突持續期間無法介入，更有多國直言，「這不是我們的戰爭。」

《金融時報》引述3名知情官員說法指出，川普被拒後便威脅中止「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計畫下的軍備供應。這項武器採購機制去年由美國與北約建立，運用北約成員國資金向美方購買或轉讓軍備支援烏克蘭，如今卻成為川普施壓籌碼。

北約秘書長斡旋　促成英法德聯合聲明

▲▼北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲ 呂特呼籲各國達成聯合聲明。（圖／路透）

最終在北約秘書長呂特（Mark Rutte）敦促之下，英法德等北約關鍵成員國3月19日火速發表聯合聲明，表態「願為確保荷莫茲海峽安全通航的適當努力做出貢獻。」消息人士透露，呂特在聲明發布前2天內多次致電川普與國務卿盧比歐，更在與英法德3國通話時坦言，川普對歐洲拒絕協助保護荷姆茲海峽「相當歇斯底里」。

一名官員表示，「正是呂特堅持要發聯合聲明，因為川普威脅要退出PURL計畫，甚至全面退出烏克蘭事務。聲明是快速拼湊出來的，其他國家後來陸續加入，因為時間太緊迫，來不及一次邀齊所有國家。」

白宮不否認施壓　川普揚言退出北約

英國官員雖堅稱英美雙方早在19日前就以「軍事對軍事」方式討論確保海峽安全方案，但也未否認華府曾以撤回烏克蘭軍援為威脅。白宮副發言人凱利（Anna Kelly）對此回應，「川普總統已明確表達對北約與其他盟友的失望，正如總統強調的，美國會記住這一切。」

川普多次表達不滿歐洲盟友在美國對伊行動中袖手旁觀，更將烏克蘭視為「歐洲的問題」。他上周在內閣會議上直言，「我們在那裡保護北約，保護他們免受俄羅斯威脅，但他們卻不在荷莫茲海峽保護我們，這太荒謬了。」川普還向《路透》預告，將在1日晚間全國演說中表明「絕對」會考慮退出北約。

英國召集會談　討論戰後重啟海峽

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲ 施凱爾將召集簽署聲明的國家會談。（圖／路透）

英國首相施凱爾1日宣布，本周將召集35個聲明簽署國舉行會談，商討在「戰鬥停止後」組建聯盟重啟荷莫茲海峽。北約官員則拒絕評論呂特與各國領袖通話內容，僅重申呂特3月19日公開聲明所述，「相信盟友會一如既往，為共同利益全力以赴。」

中東歐洲資源排擠　美優先保留武器

這場外交角力也突顯美國在中東與歐洲兩大戰場的資源排擠效應，美以攻擊伊朗行動加劇全球對愛國者防空系統攔截彈的爭奪，而這類飛彈同樣是烏克蘭抵禦俄羅斯攻擊的關鍵武器。

盧比歐27日雖稱透過PURL機制提供烏克蘭的軍援目前未受中東戰事影響，但不排除未來將原定運往烏克蘭的武器轉用於補充美方庫存，「如果美國需要某項美製物資，我們會優先留給美國」。

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