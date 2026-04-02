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外送員慘死「遭疑生前比中指」　消防粉專揭2細節：像最後求救

記者周亭瑋／綜合報導

桃園市中壢區46歲李姓外送員，日前騎機車行經環中東路時，因不明原因突然自摔，慘遭後方水泥預拌車輾過，當場斷成兩截慘死。事發影片流出後，不少網友質疑，李男倒地前右手舉起疑似「比中指」挑釁，引發網上罵聲一片。對此，消防粉專跳出來發聲，直指現場令人心碎的細節，認為這很可能是被誤解的「最後求救」。

▲▼外送員突然比手勢。（圖／翻攝臉書）

▲外送員突然比手勢，接著停下倒地，遭後方水泥預拌車輾過去。（圖／翻攝臉書）

外送員慘死輪下遭酸「比中指」　家屬悲慟：是在求救吧

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這起車禍發生後，網路上對李男倒地前的動作議論紛紛。有網友批他因情緒管理問題，邊騎車邊比中指嗆聲，才導致重心不穩自摔。面對網友冷言冷語，李男家屬悲痛表示，「搞不好是在求救啊，為什麼要講成這樣？」

專業粉專揭駭人細節：左腳「完全癱軟」不符人體本能

消防專業粉專「消防神主牌」就引述資深員警觀察指出，李男倒地瞬間，理應支撐身體的左腳，竟完全癱軟，沒有任何出力動作。人類在低速失去平衡時，腳踩地支撐是原始的保護機制，但李男卻是直接軟下去跟著車倒，「這不對！」

此外，還有一個細節值得注意。他接著表示，若要比中指嗆聲，通常會用左手而非控制油門的右手，放開右手的動力來源極其危險，清醒的騎士不太可能這樣做，研判李男在停靠路邊前，就已出現身體異狀。

▲中壢外送員倒地遭輾成兩截，遭疑比中指，家屬心碎「搞不好在求救啊」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲外送員遭疑生前比中指，家屬心碎表示，「搞不好在求救啊」。（圖／記者黃彥傑攝）

突發急症易被誤讀　消防粉專嘆：他用盡最後力氣發出訊號

粉專分享第一線經驗指出，心肌梗塞或中風發作時，肢體可能瞬間癱瘓或意識下降，從外人看來，就像是故意擋路或做出奇怪行為，「行車突發急症的外觀，真的很常被誤讀；且旁觀者在那個當下，很難判斷。」

對此，網友們紛紛回應，「當下看影片，我也是覺得用右手比中指很怪，正常人不會放開右手才對」、「謝謝你，願意逆風來幫死者說話」、「很客觀的分析，該名騎士的行為動作真的不尋常，這個社會太容易三人成虎、捕風捉影，沒有確鑿的證據前，話不要說太快太滿，自己也需要有思辨能力去判斷，無論如何，希望死者一路好走」、「應該是身體出狀況在求救，因為他左傾時左腳完全沒有放下阻擋的意識，中風或是心肌梗塞的機率蠻大的」、「自身經歷，心累下班騎車，路口放慢左轉，下一個意識已摩擦地板，路人協助通報送醫，警調監視器才知自摔，所幸前後無來車」。

路上遇異狀怎麼辦？消防粉專教你「救命三步驟」

為了避免悲劇重演，粉專也提醒民眾，若在路上發現前方騎士速度驟降、車輛飄移或肢體僵直，應採取以下行動：

拉開距離：立刻放掉油門，不要超車或貼近。

擋車防撞：若對方倒地，將車停在後方開雙黃燈，擋住後方大型車輛避免二次輾壓。

確認意識並報案：大聲呼喚並打119，告知接線員可能是「突發急症」，而非普通車禍。

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