更想找新鮮人？他問「為何公司不錄取35歲+的求職者」　網分析原因

▲原PO目前正在找工作。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，37歲的他近期嘗試轉職，面試卻頻頻碰壁。他看見網路討論指出，公司不願錄用35歲以上的求職者，並非擔心體力差或不加班，而是老鳥難被話術說服，且有清晰界線感。這番言論讓他深感惆悵，無奈感嘆職場現實。貼文曝光後，引起討論。

37歲轉職屢碰壁

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼很多公司不錄取35+的人」為標題發文。原PO提到，37歲的他近期轉職深感挫折，面試屢屢碰壁。他坦言，即便過去擁有不錯的業績與工作表現，投遞履歷後卻經常石沉大海，遲遲未獲回覆，讓他十分無奈。

網點出老鳥難被話術說服

原PO表示，他看見網路有探討此現象的文章。內容提及公司並非擔心中年人體力差或拒絕加班，而是老鳥具備清晰界線感，難被話術說服，換言之，正因為企業追求高CP值的服從，因此寧願錄取新人。原PO看完後深感惆悵，無奈發文詢問，大家的職場是否也是如此？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這些就是慣老闆的公司吧，就當就轉職成長的養分，我跟你一樣有同感，明明經驗豐富，卻深怕你不好控管，我就不信新人可以做多好」、「同意你說的，另我們公司給我的感覺是，除非你工作能力真的很強，不然他們都偏愛比較好掌控的類型，能力不是重點，好掌控的方便主管們把人變成他們想要的樣子」、「小白很好壓榨啊，找個老油條給自己不開心嗎」。

也有網友表示，「我反而喜歡有點社會經驗的人來，比較有抗壓性」、「也不一定35+就不會被錄用，今年我47歲了，裸辭失業7個月了，但隔了3個月， 其中一家公司忽然問我要不要面試。我答應面試，且被錄取了」、「不一定，只要自己能力夠好就有公司要」、「看工作性質，技術類的技術強，走到哪裡都有人要」。