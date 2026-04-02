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爸爸也想玩！他問「皮克敏怎麼出圈的」　網曝爆紅原因：女生超愛

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

▲皮克敏近日爆紅。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

任天堂手遊「Pikmin Bloom」（皮克敏）近日在台爆紅，掀起全民散步的熱潮。就有網友透露，他幾年前有玩過皮克敏，但直到最近才回鍋，結果近日爸爸也要他幫忙下載皮克敏，這款手遊是怎麼出圈的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

長輩、小學生都在玩皮克敏

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有網友在PTT的C_Chat板上，以「皮克敏怎麼出圈的」為標題發文，提到爸爸日前拿出手機，要他幫忙下載皮克敏。他認為，皮克敏應該是「任天堂」的遊戲中，比較冷門的一款，而他幾年前也有玩過，但當時覺得皮克敏都長得差不多，所以不解有什麼好玩的。

不過原PO也說，他後來發現，現在的皮克敏會跟各式各樣的小物品結合，所以社群上也開始有不少網友會分享，而他也就回鍋了。除此之外，他發現身邊也有很多朋友加入玩皮克敏的行列，因此就想知道，這款手遊是怎麼出圈的呢？

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

網友討論皮克敏爆紅原因

貼文曝光後，不少網友表示，「純社交，就蒐集交換明信片跟造型，遊戲性幾乎是0，不過皮克敏憨憨的蠻可愛的」、「我最近也被家人推坑，優點是輕鬆吧，pmgo跟魔物都太累了」、「這款跟PMGO最大的差別就是真的能逼你出門走路」、「吃那些平常沒什麼在玩遊戲的人的市場，種種花、打打菇可愛療癒，走路就能玩」。

還有網友注意到，「我一堆女生朋友都在玩，超扯」、「現在越來越常在路上看到別人手機畫面是在種花了」、「輕度+蒐集可愛小物+無競爭性+社交，很多女生會喜歡不意外」、「女生超愛玩」、「最近突然一堆老人開始玩，明明都出幾年了」、「最近也聽到平常沒在碰任系遊戲的朋友突然開始玩」、「幾乎都是女生在玩，連路上小學生都在玩」。

也有網友回應，「我跟風玩了一個禮拜覺得好無聊，就刪掉了」、「在台北隨便一個大媽大叔都在搶蘑菇，我就棄了」、「只有台灣紅吧？我國外朋友好像退坑不少」、「出圈後蘑菇變難搶是一大缺點，變相逼你課蘑菇券」。

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