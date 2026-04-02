法庭上講到飽！律師曝「真實情況」：柯文哲案是特例中的特例

▲京華城案開庭畫面。（圖／翻攝自台北地院YouTube）

網搜小組／曾筠淇報導

近日瑩真律師發文，對京華城案開庭畫面發表看法。她指出該案與一般法庭有極大落差。在司法過勞環境下，看到特定被告享有遠超常人的時間與空間，卻不斷聲稱遭迫害，讓她替一般當事人感到不值，直言這就是特權現象。貼文曝光後，引起討論。

開庭畫面顛覆常態！她憂當事人提要求

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瑩真律師在臉書發文表示，她曾宣導開庭應坐著，結果北院釋出京華城案開庭畫面之後，她發現「不只柯文哲站起來哭喊家裡沒傭人，連檢察官都站到法庭中央帥一波。」以後當事人要求律師講話要往中間站，他們該怎麼拒絕？

瑩真律師指出，「很多法律人也都說了，柯文哲案是特例中的特例。光是法院為他安排每週二、四全天開庭，最後言詞辯論還連續數天全天開庭，讓所有人暢所欲言，應曉薇有時間一一細數演了幾齣戲，柯文哲律師能用簡報揭露他的日常生活，這是一般法庭上根本看不到的『時間富翁』」。

被告成時間富翁！法庭日常其實超緊迫

至於為何是時間富翁？瑩真律師表示，她曾在庭上解釋複雜案情時，因時間不足遭法官打斷；詰問證人時，也屢遭催促限制發問題數。她無奈感嘆，這種不斷被壓縮時間的緊迫感，才是多數法律工作者的真實日常。

耗費資源反喊迫害！她揭真相

瑩真律師坦言能夠體諒司法過勞，但看見特定被告耗費龐大的空間與人力資源，卻不斷高喊司法迫害、司法不公，讓她替一般當事人感到極度不值。她引用檢方所說的「永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案」，透露這句話也點出了一個問題，「什麼是特權呢？比別人更平等的那個，理所當然認為自己可以更平等，這就是特權」。

瑩真律師最後說，「如果不是認為自己應該更平等的人，我勸你還是不要把京華城案的法庭影像當真，否則出了什麼問題，後果請自負喔」。

本文經瑩真律師授權引用