掃墓不塞車！嘉義民雄分局公佈交通疏導替代路線

▲▼ 清明掃墓不塞車！民雄分局公布交通疏導全攻略：替代道路、停車資訊看這裡 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明節4天連假將至，嘉義縣警察局民雄分局預估轄內各公墓及生命園區將湧入大量祭祀車潮。為確保用路人順暢，民雄分局特別針對新港159線、民雄台1線、大林162線及溪口157線等重要路段，規劃自4月3日至4月6日實施交通疏導與管制作業，呼籲民眾多加配合。

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掃墓熱區停車建議：民雄第 23 公墓

針對台 1 線民雄第 23 公墓周邊停車位不足問題，民雄分局提醒掃墓民眾：

嚴禁路邊違停： 避免造成台 1 線主線車流阻塞。

停車配套： 建議將車輛停放至 民雄演藝廳 或 民雄稽徵所（後方及地下停車場），再步行前往祭祀。

聰明改道：北上交流道避塞指引

預期連假期間民雄（國 1）及竹崎（國 3）交流道北上車流將驟增，警方建議改行下列替代道路直達大林及梅山交流道：

國道 1 號替代路線： 164 線 → 台 1 線（北上）→ 左轉 162 線 → 大林交流道。

國道 3 號替代路線： 166 線 → 正大路 → 大民南路 (162 乙線) → 南華路 (104-2 線) → 大埔美工業區 → 梅山交流道。

警方溫馨叮嚀

民雄分局提醒，清明祭祖請民眾盡量**「提早掃墓」或「避開上午尖峰時段」**，以分散車流。出門前可收聽警廣了解即時路況。

此外，連假期間警方將嚴加取締酒後駕車。分局長也特別叮嚀駕駛人：「開車不喝酒、酒後不開車」，保持安全車距，切勿疲勞駕駛。如遇交通事故或緊急狀況，請直撥 110 或民雄分局勤務指揮中心專線：05-2262014。