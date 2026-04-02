檢察官挨轟！柯文哲當庭「燦笑狂揮小拳拳」　律師急阻止

▲柯文哲頻頻握拳無聲叫好。（圖／翻攝自台北地院刑事科）

記者周亭瑋／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，一審遭重判17年、褫奪公權6年。台北地院於3月31日公開庭審影片，其中一段律師當庭怒槓檢察官的畫面被網友截出，片中柯文哲聽見律師辛辣的發言後，頻頻燦笑、無聲叫好，而一旁律師急忙輕拍制止，畫面瘋傳已吸引超過2萬人按讚。

律師當庭怒轟檢察官說謊 柯文哲「無聲叫好」燦笑握拳

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根據公開的庭審畫面，柯文哲的辯護律師在法庭上火力全開，當眾指責檢察官「還說自己是專業、認真的檢察官，我不知道耶...這種專業是包括講幹話嗎？公然說謊嗎？」不僅如此，他更砲轟檢方公然包庇、誤導社會大眾。

面對律師的激進攻防，坐在被告席的柯文哲顯得相當興奮，不僅頻頻握拳、無聲叫好，臉上更露出燦爛笑容，讓坐在一旁的律師急忙伸手阻止，試圖平復他的情緒。

網友驚呼「以為大勝利」：最後賺到一個17年

這段「阿北燦笑」的畫面在Threads上引發熱議，不少網友感嘆，柯文哲似乎誤判形勢，以為律師罵得凶就是占了上風，「阿北真的以為自己大勝利，爽到不行，結果換來17年」、「法庭之上任何動作都被法官看在眼裡，他還以為自己是觀眾」、「這種爛答辯有什麼好爽的？旁邊的律師臉都綠了」、「看到他振臂奸笑真的笑不出來」、「旁邊的人都在摸臉，看起來尷尬到背都是汗」、「我以為是AI生成的，沒想到是真的」。

內行搖頭批「法盲」：理虧才攻擊對方、刑期只會加重

除了看熱鬧的網友，也有內行人指出，這種表現對被告極其不利，當辯護律師不提證據而是不斷攻擊檢察官時，懂法律的人通常會感到背脊發涼，因為這會讓法官認為被告方理虧、無力反駁證據，進而影響判決心證，「聽律師罵人就興奮歡呼，真的是完全法盲」、「這樣根本是在激怒法官，刑期當然重」、「這表現簡直是災難級的法庭公關」、「專業律師表情凝重，知道這話沒意義」。