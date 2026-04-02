川普點名不爽南韓！怒斥李在明「拒護航海峽」：美軍卻駐紮核武旁

▲美國總統川普對於南韓未答應派軍艦護航荷姆茲海峽感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於當地時間1日出席白宮復活節午宴時，首度公開點名南韓未回應美方派兵護航荷姆茲海峽的請求，表達不滿。川普強調，「（南韓）沒有給予我們幫助，而我們卻在危險地區、緊鄰核武國家駐紮了4萬5000名士兵」，並指出荷姆茲海峽的航行安全應由歐洲與亞洲國家負責。

根據《韓聯社》，川普在午宴表示，荷姆茲海峽被伊朗實質封鎖，管理該海域並非美國單方面的責任。他點名，「讓歐洲國家去處理吧，讓南韓去處理吧」，強調美軍派軍駐紮南韓是否有意義。他指出，「我們在危險的地區、緊鄰擁有核武的地方駐軍，但南韓卻沒有給予我們幫助。」

川普在言談中，暗指美國出錢、出力保障南韓國防安全，然而當美國向盟友發出求援訊號時，卻未能獲得南韓政府對於中東部署的支援。

▲南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》分析，川普所稱的「核武力」指的是北韓（朝鮮），美國派遣主力駐韓部隊應對北韓核武威脅，雖然實際駐軍約2萬8500人，但川普卻再度聲稱駐軍人數達4萬5000人，透過凸顯美方貢獻的語法，來加強南韓無法配合盟友合作的強烈印象。

此外，川普也提到日本與中國，認為「他們才是該負責應對荷姆茲海峽安全航行問題的國家」，顯示川普希望將責任分散到依賴荷姆茲海峽能源運輸的歐亞各國。

《韓聯社》透露，其實上述川普這段在白宮復活節午宴上的談話，原本是不對外界公開，而白宮將這段談話影片上傳至YouTube頻道後，卻又將該段影片從頻道刪除。

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

過去川普多次集中對北大西洋公約組織（北約，NATO）成員國表達不滿，甚至公開表示「強烈考慮退出北約」，此次卻首度以類似方式指向韓國，凸顯其對美韓同盟行動力的不滿，也引發外界對美方可能在貿易與安全保障談判向南韓施壓。

據悉，川普曾於3月14日公開呼籲南韓、日本、英國、法國、中國派遣軍艦前往荷姆茲海峽護航，然而南韓與日本皆採取審慎立場，外界更不滿川普在未能與盟友協商的狀況下便先行對伊朗展開軍事作戰。

另外，目前川普政府正針對南韓、中國、日本及歐盟等主要貿易夥伴，依據《貿易法》第301條調查所謂「過度生產與生產能力過剩」以及「強制勞動產品進口」等問題，未來可能以調查結果作為調整關稅與貿易政策的依據。