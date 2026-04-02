快訊／議員參選人涉共諜案　民進黨支持依法嚴辦：報中執會不予提名

▲北市議員參選人朱政騏。（圖／朱政騏提供）



記者杜冠霖／台北報導

朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。對此，民進黨今（2日）稍早回應，支持依法嚴辦，已連繫北市黨部最快時間召開臨時執、評委會，研議依照往例予以除名，有關議員參選資格部分，將報中執會不予提名。

朱政騏涉共諜案起源於高檢署偵辦行政院公關室退休科長胡鵬年案，胡鵬年被曾任廣州政協的台商鄭明嘉吸收，胡、鄭2人因涉嫌在台發展組織，吸收退休軍人，以及初入政壇的政治人物，藉此掌握政府部門及政治人物動態，1月間才被高檢署起訴並由法院裁定收押。

檢調從胡鵬年案中發現，胡曾在2022年7月間，幫另名中國統戰單位外圍組織的「王O」，轉寄1支iPhone 13手機給朱政騏，由朱政騏利用擔任立委及議員聯合服務處助理身分，可自由進出立委辦公室的機會，在8月23、24日，偷拍立委辦公室內一份被列為「密」等的文件。

有關朱政騏涉入共諜案遭起訴一事，對此，民進黨表示，對於國家安全議題始終維持「零容忍」的一貫態度，傷害國家行為民進黨支持依法嚴辦，絕不寬貸。

此外，民進黨中央黨部今早已立即聯繫協調台北市黨部，將以最快時間召開臨時執、評委會，嚴厲處置，研議依照往例予以除名，有關議員參選資格部分，將報中執會不予提名。

若朱政騏遭除名，該選區預計由初選落選頭、綠委王世堅「子弟兵」賴俊翰補上，「堅偉大戰2.0」恐出現戲劇性逆轉。