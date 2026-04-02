疑妻外遇按摩師！人夫揪友衝他家爬13樓堵人　這下芭比Q了

▲北市彭姓人夫疑妻與按摩師有染，竟撂李姓友人闖對方住處大樓堵人。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市彭姓人夫懷疑妻子與養生館按摩師有不正當關係，竟情緒失控，不僅透過店員放話揚言動手打人，還找來李姓友人潛入對方住處所在大樓埋伏，趁按摩師返家時以身體堵門企圖闖入。士林地院審結，依恐嚇危害安全、無故侵入他人住宅及強制未遂等罪，判彭男8月徒刑，李男拘役80日，均得易科罰金。

判決指出，從事高爾夫球教練的彭男，其妻在北市經營一家足體養生館，按摩師阿強（化名）在店內任職。去年6月間，彭男因懷疑兩人關係曖昧，前往養生館向晚班櫃台人員表示不同意阿強再到店內工作，並稱若對方出現卻未通知，「店就不用開了」，甚至揚言「如果他來，我就要動手打他」，還提及若阿強到店工作將讓養生館停業。櫃台人員擔心衝突發生，事後透過LINE將相關言語轉告阿強，阿強因此心生畏懼，認為人身安全受威脅而報警提告。

未料數日後，彭男得知妻子疑似在阿強住處，於同年6月13日清晨與同為高球教練的李姓友人同行。兩人明知該社區設有門禁管制及管理員，仍從未關閉的側門進入，再沿逃生梯走至13樓走廊埋伏。當阿強返家開門時，李男先以身體抵住門板，彭男隨後上前協助，試圖阻止對方關門。阿強察覺後立即進入屋內並用力將門關上，雙方一度僵持，最終成功關門，兩人未能闖入得逞。

兩人挨告後，彭男辯稱只是想與對方釐清事情，並非恐嚇或闖入；李男則稱僅陪同協助，順勢擋門是為了叫住對方。此外，彭男另稱當時提及「停業」是因養生館環境髒亂需打掃，並提出疑似有蟑螂、老鼠畫面的影像作為佐證。

法官勘驗相關影片後認為，即使店內環境可能存在問題，亦與其揚言阻止阿強到店工作並威脅動手的行為性質不同，相關辯解難以採信。

法官指出，彭男透過第三人轉達「要打人」等言語，客觀上足使一般人心生恐懼，已構成恐嚇危害安全罪；而彭男與李男未經同意潛入設有門禁的大樓，侵害住戶居住安寧，再以身體抵門妨害阿強關門權利，亦成立無故侵入住宅及強制未遂。

法院審酌，彭男與李男均從事球類教學相關工作，卻因情緒糾紛採取不理性手段，且未與阿強達成和解或賠償損害，最終判彭男犯恐嚇危害安全罪4月、無故侵入住宅罪2月、強制未遂罪3月，應執行有期徒刑8月；李男則因無故侵入住宅及強制未遂罪，合併判拘役80日，均得易科罰金。