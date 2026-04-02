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4月上旬「好運臨門四大生肖」　貴人運強、財運亨通

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲四月上旬開始，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

進入4月上旬，整體運勢逐漸回暖，部分生肖在事業、財運與人際關係方面出現明顯轉機，根據《搜狐網》運勢專欄，有4個生肖在此階段運勢相對突出、表現亮眼，一起來看。

生肖蛇
屬蛇者個性沉穩內斂，思維縝密，面對變動局勢多能冷靜判斷並迅速掌握重點。其行事風格偏向穩健，善於在觀察中累積實力，等待合適時機出手。進入4月上旬，整體運勢逐步走升，工作表現有機會獲得肯定，發展方向亦趨明朗。財務方面，正財維持穩定成長，過往努力逐漸反映於收入成果；偏財運亦有提升空間，投資理財若審慎評估，仍有機會帶來額外收益。

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生肖龍
生肖龍在4月上旬運勢轉趨順暢，事業發展可望迎來新契機。其人多具備企圖心與行動力，對目標有明確規劃，近期在職場上有機會承擔更重要的任務或角色，進一步展現能力。人際互動方面亦逐漸活絡，容易結識理念相近的夥伴，並獲得實質支持。家庭關係方面，互動氣氛較為和緩，若能主動溝通與關懷，有助於維持整體生活的穩定與平衡。

生肖豬
4月上旬對生肖豬而言，屬於逐步收穫成果的階段。過去一段時間的準備與累積，開始轉化為實際回報。在工作上，表現穩定且效率提升，容易獲得上級肯定，並有機會參與較具影響力的專案。財務方面，對市場變化的敏感度提高，有助於掌握潛在機會，但仍建議審慎評估風險。整體而言，此階段重在穩健推進，有助於為後續發展奠定基礎。

生肖虎
屬虎者行事果斷，具備領導特質與執行力。進入4月上旬，整體運勢偏向正向發展，特別在人際與資源連結方面較為順利。工作上有機會獲得他人協助或引薦，拓展新的合作可能。財務表現亦相對穩定，若能妥善運用既有資源，將有助於提升收益表現。同時，建議維持務實態度，避免過度冒進，透過穩健規劃，有助於讓整體發展更加長遠。
 

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