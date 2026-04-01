【廣編】台灣肉桂捲風潮先驅！Fly Cafe迎11週年　堅守「濃厚系」初心掀回憶殺

圖、文／Fly Café提供

在台灣咖啡市場百花齊放的今天，「肉桂捲」早已成為甜點界顯學，但回到十多年前，這股風潮尚未成形。當時，以濃厚糖漿與核桃香氣打造經典風味的 Fly Cafe，正是少數率先推出「糖漿系肉桂捲」的品牌之一，也因此被不少消費者視為台灣肉桂捲文化的早期推手。

隨著品牌邁入第11年，Fly Cafe不僅見證台灣甜點市場的進化，也以「不跟風」的經營哲學，在競爭激烈的咖啡市場中站穩腳步。





▲台灣肉桂捲傳奇 Fly Cafe 迎11週年。

【從市場先行者到風格堅持者】

回顧創立初期，Fly Cafe選擇以「自己真正喜歡的味道」為核心，推出帶有濕潤糖漿、堅果香氣的肉桂捲，搭配清爽帶酸的西西里咖啡，形成當時少見的風味組合。

隨著市場逐漸成熟，輕盈系、創新系、視覺系肉桂捲相繼出現，但Fly Cafe始終維持品牌初衷，持續主打「濃厚系」風格，成為忠實客群長期回訪的關鍵。

【拒絕快速擴張 打造穩定品質體系】

品牌指出，創業初期曾面臨人力與資源不足，也因此選擇放棄多次擴張與合作機會，專注在產品品質與顧客體驗上。

直到近年，Fly Cafe逐步建立中央廚房與雙店據點，才開始進行異業合作與品牌延伸，讓原本只存在於門市的經典風味，有機會進入更多消費場景。





▲限量商品只送不賣。

【11週年推限定回饋】

迎接品牌成立11週年，Fly Cafe宣布推出限量品牌帆布袋回饋活動。

自4月1日起，消費達指定門檻即可獲得周年限定帆布袋，數量有限、送完為止。品牌表示，此次不採販售方式，而是希望透過實體紀念品，延伸消費者與品牌之間的情感連結。

【品牌邁向下一階段】

Fly Cafe表示，品牌能夠走過11年，關鍵並非快速成長，而是來自消費者長期的支持與口碑分享。

未來，品牌將持續以穩定節奏經營，並透過更多跨界合作與內容延伸，讓「濃厚系」風味進入更廣泛的生活場景。