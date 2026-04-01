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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文稱「鄭習會」後願見賴清德　前府發言人：應接球！主動殺球

▲▼總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／Kolas Yotaka臉書）

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／Kolas Yotaka臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文敲定4月7日將出訪中國大陸，可望與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」；而鄭麗文也表達，願意在鄭習會前後與總統賴清德見面。對此，前總統府發言人Kolas Yotaka認為，如果賴清德把鄭麗文想成戴著鄭麗文面具的習近平，那應接球，這是千載難逢的主動殺球。

Kolas表示，如果日本首相高市早苗是台灣總統，她極可能會見鄭麗文。若賴總統把鄭麗文想成「戴著鄭麗文面具的習近平」，當鄭麗文表達願意在鄭習會前後見賴清德，她認為賴清德應接球。

Kolas認為，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。她說，賴清德不用去國會，就當著國際媒體的面向鄭麗文說明國民黨的國防預算套路將傷害台灣，以總統高度掌控話語權，這一局只會得分不會失分。

Kolas表示，守護國家安全是一個8歲小孩到80歲老人都聽得懂的主張。她認為民進黨應勇敢挺進，沒有後退的餘地。

Kolas近日也投書日經亞洲Nikkei Asia，編輯部下了一個標題「日本正在為最壞打算，台灣還在找藉口」。她說，主要是因為她在文中提到台灣被拖著停滯不前的原因。被什麼拖著？她在文中寫道，台灣被躊躇的能源政策拖累、被無下限杯葛國防預算的國會拖累、被中共假訊息的攻擊 拖累，且此刻仍無力解決，所以無法往前走。她說，對比日本，台灣就像龜兔賽跑的兔子，擔心就要輸掉比賽，但台灣不能輸，所以寫了這一篇。

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