竹市YouBike前30分鐘補助4/1上路　投入500輛新車並新增50站點

▲新竹市政府昨(31)日舉辦宣傳記者會，由市長高虹安宣佈一系列服務升級措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「YouBike前30分鐘補助」政策於4月1日正式上路，新竹市政府昨(31)日舉辦宣傳記者會，由市長高虹安宣佈一系列服務升級措施。除了500輛新車（350輛一般車、150輛電輔車）正式投入營運外，並規劃新增50個站點，全面提升市民騎乘便利性與全市整體運能。

高虹安表示，竹市人口已突破45.5萬人，市府持續強化公共運輸與綠色運具發展，透過補助政策降低市民通勤負擔。自4月1日起，民眾於竹市站點租借YouBike，一般車2.0前30分鐘將享有10元全額補助，相當於免費騎乘；電輔車2.0E則補助10元，民眾僅需自付10元。此一措施不僅與鄰近縣市接軌，更有助於竹市綠色運具的發展，打造更環保永續的城市。

高虹安也表示，上任以來，一直把市民的「許願」放在心上。市府完成了1.0全面升級2.0，也達成了「全市百站」的里程碑，不僅引進了YouBike2.0E電輔車，也將YouBike納入TPASS優惠範圍。為了配合今天騎乘補助的政策，今天同步投入500輛新車（350輛一般車、150輛電輔車），今年預計總共會增加 1,000 輛新車，全面提升運輸量能。

高虹安指出，透過補助政策、站點加密及車輛擴充三管齊下，將有效完善竹市公共自行車系統，讓市民能更便利地銜接日常通勤與生活移動，實現低碳永續城市目標。她也感謝新竹市議會及各里長對政策的支持與協助，讓補助措施得以順利推動。未來市府亦將導入大數據分析與智慧調度機制，針對站點需求與車輛周轉率進行精準管理，持續優化服務品質，提供市民更高效率、更智慧的公共運輸體驗。

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，新竹市的騎乘人次在去年12月突破歷史新高，創下單月22.4萬人次的紀錄；而電輔車自去年9月導入後，跟今年3月比較電輔車的日均使用次數成長了23%，說明這種更省力、更高效的移動方式，完全契合新竹人的生活節奏。微笑單車公司會持續優化，與市府攜手，讓YouBike轉動出更順暢、更永續的新竹綠生活。

交通處長林正光指出，除車輛擴充外，站點布局也同步優化。今年預計新增50站，讓全市總站數達165站，因應租借人次持續攀升，針對既有站點會透過大數據分析，針對尖峰時段的熱門站點進行「場站空間優化」。像是新竹高中、新竹高商的成功經驗，會持續在熱門點「精準增柱」，並請微笑單車加派調度人力，儘可能的滿足每位市民的借還車需求。

市府呼籲，4月1日起民眾可多加利用「前30分鐘補助」新制，搭配新增車輛與站點，作為日常通勤與轉乘選擇，共同實踐低碳生活，打造便利、永續的智慧城市。