台灣搶塑潮？　國台辦批民進黨欺騙「供應無虞」：和平統一應通盡通

▲大陸國台辦發言人張晗。圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣受中東戰事可能未來將影響民生物資供需，大陸國台辦發言人張晗今（1）指出，台灣方面指出「供應無虞」實為欺騙，只有和平統一後實現兩岸「應通盡通」，完全彌補台灣在原油、天然氣、工業原料等方面的短缺，台灣民眾不用為各種能源、物資短缺而焦慮。

媒體問及，「台媒報導受中東戰事影響，台灣石油供應緊張並衝擊塑料原料市場，島內掀起『搶塑潮』與『缺藥潮』。輿論指出民進黨當局只會說『油氣供應無虞』，應對危機永遠慢半拍，對此有何評論？」

張晗指出，民進黨當局所謂的「油氣供應無虞」不過是對「油氣供應無力」的自我安慰，更是對大眾的愚弄欺騙。民進黨當局應對島內民生危機無心無力，只會一味逃避，台灣社會各界早已對此強烈不滿。

張晗表示，和平統一後，兩岸實現互聯互通、應通盡通，大陸完整的產業體系和穩定的市場供應能力將成為台灣同胞最堅實的依靠，完全可以彌補台灣在原油、天然氣、工業原料等方面的短缺。

張晗表示，「無論外部形勢如何動盪不安，我們都可以為台灣的能源資源安全、工業生產物資供給提供及時保障，台灣同胞再也無需為各種能源、物資短缺而焦慮。」