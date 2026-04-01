地方政府收交通罰鍰「僅12%用在改善安全」　交通部擬修法

▲立委陳清龍。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

立委揭露交通罰單開越多，死傷事故卻沒下降，去年交通罰單開出1631萬張，死傷事故卻高達53.6萬件，罰單收入75%給地方政府，僅強制12%用在交通安全改善，人民罰款成地方政府小金庫挹注財政缺口。交通部長陳世凱表示，該情況確實不合理，未來將修法強制用於交通安全改善提高至30%。

立委陳清龍今在立法院交通委員會質詢時表示，罰單越開越多，事故死傷卻沒有下降，110年交通罰單開出了1385萬件，死傷事故有47.9萬件，去年罰單數量增加至1631萬件，死傷件數有53.6萬件，「罰單開越多，交通事故卻沒有減少」。

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陳清龍質疑，在罰單收入分配方面，75%分配給各地方政府，24％給處罰機關，1％繳國庫。這樣的分配合理嗎？全民罰單收入這麼多，罰款收入給地方政府75％之後，只強制12％用於交通安全改善，這樣合理嗎？

陳清龍強調，地方政府拿到交通罰款收入75％經費，本來就應該全用於改善交通安全，但現在卻變成用人民罰款挹注財政缺口，成為地方政府小金庫，沒有用在交通安全改善，應該修法將罰款明確用於交通安全改善。

交通部長陳世凱則表示，這樣的情況確實相當不合理，需要修法。交通罰單的目的是希望讓交通更安全，相關經費應該放在交通安全相關部門，思考如何改善交通，因此目前已規劃建議修法將強制用於交通安全的比例提高至30％。

陳世凱說，現在的情況，確實容易讓交通罰款收入變成地方政府的小金庫，他認為交通罰款收入甚至應該全部用於交通安全改善，直轄市罰款收入加上分配給裁罰機關收入共可有99%，若修法讓交通罰款收入用於交通改善經費能提高到30％，硬體改善的速度可以加快很多。